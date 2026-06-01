Uskoro ga gledamo u novoj ulozi! Ivan Barišić glumit će mladog inspektora u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Mladog i iznimno popularnog glumca Ivana Barišića, kojeg je domaća publika zavoljela kao glavnog junaka u velikom televizijskom hitu 'Divlje pčele' u produkciji Ive Grahor i Danijela Ivoša, od ove jeseni ponovno gledamo na malim ekranima

01.06.2026 13:52

Ivan Barišić nastavlja uspješnu suradnju s RTL-ovim produkcijskim timom, a ovoga puta gledat ćemo ga u ulozi mladog inspektora u ambicioznom televizijskom projektu koji će bez sumnje obilježiti jesenski program.

Nakon nevjerojatnog uspjeha 'Divljih pčela', glumac donosi novu energiju na domaće ekrane. Njegovo bogato iskustvo pred kamerama i prepoznatljiva karizma bit će jedan od glavnih aduta ove nove dramske poslastice.

Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Kriminalistički spektakl prema uspješnom njemačkom formatu

Riječ je o seriji 'Specijalisti Zagreb', novom RTL-ovom projektu koji nastaje prema licenci iznimno uspješnog i dugovječnog njemačkog formata 'SOKO Leipzig'. Ova kriminalistička serija snažno je fokusirana na same likove i njihove kompleksne odnose. Svaka epizoda gledateljima donosi zaseban, napet slučaj koji se rješava klasičnim policijskim metodama - prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom.

Ono što ovu seriju izdvaja iz mora sličnih jest njezin specifičan ton. Radnja je izuzetno realistična i atmosferična, prožeta posebnom dozom melankolije koja na jedinstven način povezuje humor i iskrene, duboke ljudske emocije. Dok se slučajevi nižu iz epizode u epizodu, gledatelji će istovremeno pratiti kako se privatni životi i odnosi četvero glavnih inspektora postupno razvijaju i kompliciraju tijekom sezone.

Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Zagreb kao peti glavni lik serije

'Specijalisti Zagreb' u cijelosti se snimaju na autentičnim zagrebačkim lokacijama, a produkcija je odlučila iskoristiti snažne društvene kontraste kao samu osnovu za dramske zaplete. 

Kroz intrigantne slučajeve koji pokrivaju teme poput društvene korupcije, pohlepu i opasne obračune podzemlja, sam grad Zagreb prerasta u petog glavnog lika ove priče. U svojoj srži, Specijalisti Zagreb" progovaraju o modernom društvu koje svakodnevno nastoji pronaći ravnotežu između teškog nasljeđa prošlosti i suvremenog europskog identiteta.

Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: Matea Smolčić Senčar

Sve je spremno za napetu televizijsku jesen na RTL-u, a povratak Ivana Barišića na male ekrane u ovako velikom projektu jamči seriju koja se nikako neće smjeti propustiti.

specijalisti ivan barišić divlje pčele nova serija rtl
RTL najavljuje 'Specijaliste Zagreb' – nova kriminalistička serija kreće s emitiranjem 7. rujna!

