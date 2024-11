Uz pomoć Hrvatskog Telekoma, vinkovački srednjoškolski kreativci dobili su novi multimedijski kutak

Duboko smo uvjereni da je tehnologija preduvjet napretka i da ima uistinu transformativnu moć. I to ne samo u kontekstu gospodarstva, nego i u stvaranju svojevrsnih digitalnih platformi putem kojih djeca i mladi mogu steći nova znanja. Upravo to je razlog zašto dugi niz godina Hrvatski Telekom ulaže u razvoj digitalnih alata, u digitalno opismenjavanje mladih u osnovnim školama pa do onih starijih u domovima za starije osobe, što omogućavamo STEM obrazovanje. Drago nam je što smo i ove godine dijelom hvalevrijedne kampanje RTL pomaže djeci", kaže Igor Vukasović, direktor Odjela za korporativne komunikacije.

Od srca hvala našem korporativnom partneru Hrvatskom Telekomu!