Uz pomoć Hrvatskog Telekoma, vrtićanci iz Ozlja strane jezike odsad uče uz moderne tehnologije

Uz brojne aktivnosti koje provode, ističe se i njihova Jezična učionica'', inovativan program ranog učenja stranih jezika te senzibilizacije za različite kulture. U ovoj se učionici strani jezici uče uz pjesmu, crtić i igru, ali potencijal programa dosad je bio ograničen zbog nedostatka suvremene tehničke i didaktičke opreme. No situacija se odnedavno itekako promijenila, i to uz pomoć korporativnog partnera RTL pomaže djeci", tvrtke Hrvatski Telekom!
Cilj realiziranog projekta u ozaljskom vrtiću bio je osigurati kvalitetnije uvjete za rano učenje stranih jezika, prvenstveno engleskog i francuskog, te kroz suvremenu tehnologiju, igru i multiosjetilno iskustvo učenja dodatno poticati cjeloviti razvoj djece. U sklopu projekta financirana je nabava interaktivnog ekrana s pripadajućom opremom, prijenosnog računala i didaktike, a nova će oprema omogućiti stvaranje dinamičnijeg, inkluzivnijeg i interaktivnijeg okruženja u kojem djeca razvijaju jezične, kognitivne, motoričke i socijalno-emocionalne vještine.
Pratimo sve inovativne stvari pa će nam pametna ploča poslužiti kao još bolji alat za napredak i rad. STEM provodimo već od mlađih skupina, znači, sve što je oko nas je zapravo STEM, ali kad imamo dobre alate, to nam osigurava još bolji napredak i još bolju pomoć u radu, istraživanju, traženju novih ideja", sa zadovoljstvom je kazala Melita Golub, ravnateljica DV Zvončić Ozalj.
Realizacija projekta ostvarena je uz podršku korporativnog partnera RTL pomaže djeci", tvrtke Hrvatski Telekom, koja već godinama daje vjetar u leđa udruzi, suradnjom na projektima, ali i osiguravanjem humanitarnog telefonskog broja udruge 060 9007 koji je aktivan cijele godine.
Upravo oni prepoznali su potrebu za novim tehnologijama koje će ovim mališanima unaprijediti učenje, ali ga i olakšati te učiniti kreativnijim, zabavnijim, primjerenim njihovim interesima, sposobnostima i potrebama. U dobi kada su najosjetljiviji i najotvoreniji za učenje, moderne tehnologije i alati pripremaju djecu za cjeloživotno obrazovanje i svijet u kojem se razumijevanje različitosti i učenje stranih jezika podrazumijeva.
Svako dijete zaslužuje razvijati se u svom punom potencijalu i vjerujemo da tehnologija također može biti dio toga i omogućiti im da znanje usvoje na njima bliži način. U Hrvatskom Telekomu toga smo svjesni. Imamo niz projekata, između kojih mogu istaknuti 'AI ti to možeš' i 'Alati za moderno doba', gdje smo usmjereni na to da digitalizaciju, tehnologiju pa i umjetnu inteligenciju približimo djeci na način da se razvijaju i uče kritički razmišljati i da s tehnologijom upravljaju i koriste je na odgovoran način", ističe Marina Burazer, direktorica Odjela za korporativne komunikacije Hrvatskog Telekoma.