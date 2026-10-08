Uz pomoć Hrvatskog Telekoma, vrtićanci iz Ozlja strane jezike odsad uče uz moderne tehnologije

Uz brojne aktivnosti koje provode, ističe se i njihova Jezična učionica'', inovativan program ranog učenja stranih jezika te senzibilizacije za različite kulture. U ovoj se učionici strani jezici uče uz pjesmu, crtić i igru, ali potencijal programa dosad je bio ograničen zbog nedostatka suvremene tehničke i didaktičke opreme. No situacija se odnedavno itekako promijenila, i to uz pomoć korporativnog partnera RTL pomaže djeci", tvrtke Hrvatski Telekom!

icon-expand icon-close icon-close RTL pomaže djeci i HT FOTO: RTL

Cilj realiziranog projekta u ozaljskom vrtiću bio je osigurati kvalitetnije uvjete za rano učenje stranih jezika, prvenstveno engleskog i francuskog, te kroz suvremenu tehnologiju, igru i multiosjetilno iskustvo učenja dodatno poticati cjeloviti razvoj djece. U sklopu projekta financirana je nabava interaktivnog ekrana s pripadajućom opremom, prijenosnog računala i didaktike, a nova će oprema omogućiti stvaranje dinamičnijeg, inkluzivnijeg i interaktivnijeg okruženja u kojem djeca razvijaju jezične, kognitivne, motoričke i socijalno-emocionalne vještine. Pratimo sve inovativne stvari pa će nam pametna ploča poslužiti kao još bolji alat za napredak i rad. STEM provodimo već od mlađih skupina, znači, sve što je oko nas je zapravo STEM, ali kad imamo dobre alate, to nam osigurava još bolji napredak i još bolju pomoć u radu, istraživanju, traženju novih ideja", sa zadovoljstvom je kazala Melita Golub, ravnateljica DV Zvončić Ozalj.

icon-expand RTL pomaže djeci i HT FOTO: RTL