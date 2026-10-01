Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Uz pomoć tvrtke Span, korisnici Udruge OSI – osoba s invaliditetom Kutina odsad uče kvalitetnije i kreativnije

Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina osnovana je 1989. godine, a danas provodi brojne projekte i programe vezane uz problematiku i tematiku djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i starijih osoba

RTL.hr
01.10.2026 12:42

Pružaju izvaninstitucionalne usluge kao što su osobna asistencija, usluga poludnevnog boravka, usluga prijevoza korisnika, razne edukacije, rana razvojna podrška i stručna procjena za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Realizirani projekt Uz zabavu i učenje ništa nije mučenje' odnosio se na financiranje pametne ploče, čije će korištenje motivirati sudionike edukativno-nastavnog procesa na poboljšanje kvalitete učenja i poučavanja, kombinacijom jednostavnosti interaktivne ploče i mogućnosti računala.

RTL pomaže djeci
RTL pomaže djeci FOTO: RTL

Interaktivni ekrani obogaćuju logopedske tretmane na vizualan i auditivan način, zahvaljujući čemu raste razina motivacije i koncentracije djece s teškoćama u razvoju. Upotrebom interaktivnog ekrana, djeca postaju aktivni sudionici logopedskog procesa, učenje je zanimljivo, vizualno primamljivo, a logopedski sadržaji se brže i lakše usvajaju. Interaktivna ploča nove generacije pretvara tradicionalni i suhoparni oblik učenja u zabavne, kreativne i edukativne prezentacije.

Značaj novih tehnologija u učenju i obrazovanju te važnost da budu što dostupnije djeci i mladima, posebice onima s teškoćama u razvoju, ponovno je prepoznala tvrtka Span koja je kutinskoj udruzi donirala potrebnu pametnu ploču. Već je itekako dobro poznato kako tvrtka Span ima snažno razvijen segment društvene odgovornosti, a još jednim realiziranim projektom u suradnji s našom udrugom potvrdili su koliko im je važna konkretna podrška djeci i mladima te nastojanje da im se osiguraju bolji uvjeti za liječenje, učenje i kvalitetniji život u cjelini.

RTL pomaže djeci
RTL pomaže djeci FOTO: RTL

U Spanu vjerujemo da je znanje moć. Zato nam je izuzetno drago što smo kroz sudjelovanje u projektu Uz zabavu i učenje ništa nije mučenje', dobili priliku korisnicima Udruge OSI učenje učiniti zanimljivijim i zabavnim. Vjerujem kako tehnologija treba biti dostupna svima i zato me veseli što kroz suradnju s RTL pomaže djeci možemo doprinijeti uvođenju tehnoloških rješenja u edukativno-nastavne procese", rekla je Sonja Tadić, voditeljica odjela ESG i zaštita okoliša. Hvala našem korporativnom partneru tvrtki Span na uspješnoj realizaciji još jednog zajedničkog projekta!

rtl pomaže djeci
VOYO

Ovdje vam i najbolji prijatelj može lagati u lice: 'Traitors: Srbija' čeka vas na Voyo

Moglo bi te zanimati

Uz pomoć tvrtke Span, OŠ Dragutina Tadijanovića iz Petrinje dobila je novu senzornu sobu za djecu s teškoćama u razvoju

Mjesto znanja i druženja: Zahvaljujući tvrtki Span, COO Ivan Štark dobio je novu opremu za knjižnicu po mjeri korisnika!

Humanitarna udruga 'RTL pomaže djeci' otvorila natječaj za donacije 2026. godine!

Sigurniji put prema životu za najmanje borce: U OB Nova Gradiška stigao novi transportni inkubator!

Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!

Zaklada "Budi Melem" donirala 10.000 eura humanitarnoj udruzi 'RTL pomaže djeci'

Pročitaj na Net.hr
Aca Lukas uoči rasprodane Arene Zagreb: 'Moj koncert bit će bolji od nečijih šest'
Ivana i Niku šokirao upit obitelji iz Kambodže: 'Da usvojimo malog i vodimo ga u Hrvatsku'
Iva Majoli sa suprugom i kćeri stigla u Vatikan: Za papu Lava XIV. pripremila poseban poklon
Glazbena elita odala počast Tomi Zdravkoviću, pjevačice mamile poglede izazovnim izdanjima
'Tko nam je kriv što smo je pustili u kuću': Mirjana bijesna zbog Cvite
Bridget Jones, jesi to ti? Legendarnu glumicu mnogi više ne prepoznaju, pretjerala sa zahvatima
Zvijezda 'One Tree Hilla' otkrila da se udala za bivšu nogometašicu: 'Plakale smo. Smijale smo se'
Razvodi se bivša Trumpova ministrica: Suprug sudjelovao u kontroverznim online chatovima
Jim Carrey u tajnosti oženio 32 godine mlađu partnericu
Od Elvisove 14-godišnje ljubavi do lica uništenog zahvatima: Kako se mijenjala Priscilla