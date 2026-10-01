Uz pomoć tvrtke Span, korisnici Udruge OSI – osoba s invaliditetom Kutina odsad uče kvalitetnije i kreativnije

Pružaju izvaninstitucionalne usluge kao što su osobna asistencija, usluga poludnevnog boravka, usluga prijevoza korisnika, razne edukacije, rana razvojna podrška i stručna procjena za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.
Realizirani projekt Uz zabavu i učenje ništa nije mučenje' odnosio se na financiranje pametne ploče, čije će korištenje motivirati sudionike edukativno-nastavnog procesa na poboljšanje kvalitete učenja i poučavanja, kombinacijom jednostavnosti interaktivne ploče i mogućnosti računala.
Interaktivni ekrani obogaćuju logopedske tretmane na vizualan i auditivan način, zahvaljujući čemu raste razina motivacije i koncentracije djece s teškoćama u razvoju. Upotrebom interaktivnog ekrana, djeca postaju aktivni sudionici logopedskog procesa, učenje je zanimljivo, vizualno primamljivo, a logopedski sadržaji se brže i lakše usvajaju. Interaktivna ploča nove generacije pretvara tradicionalni i suhoparni oblik učenja u zabavne, kreativne i edukativne prezentacije.
Značaj novih tehnologija u učenju i obrazovanju te važnost da budu što dostupnije djeci i mladima, posebice onima s teškoćama u razvoju, ponovno je prepoznala tvrtka Span koja je kutinskoj udruzi donirala potrebnu pametnu ploču. Već je itekako dobro poznato kako tvrtka Span ima snažno razvijen segment društvene odgovornosti, a još jednim realiziranim projektom u suradnji s našom udrugom potvrdili su koliko im je važna konkretna podrška djeci i mladima te nastojanje da im se osiguraju bolji uvjeti za liječenje, učenje i kvalitetniji život u cjelini.
U Spanu vjerujemo da je znanje moć. Zato nam je izuzetno drago što smo kroz sudjelovanje u projektu Uz zabavu i učenje ništa nije mučenje', dobili priliku korisnicima Udruge OSI učenje učiniti zanimljivijim i zabavnim. Vjerujem kako tehnologija treba biti dostupna svima i zato me veseli što kroz suradnju s RTL pomaže djeci možemo doprinijeti uvođenju tehnoloških rješenja u edukativno-nastavne procese", rekla je Sonja Tadić, voditeljica odjela ESG i zaštita okoliša. Hvala našem korporativnom partneru tvrtki Span na uspješnoj realizaciji još jednog zajedničkog projekta!