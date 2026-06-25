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Uz pomoć tvrtke Span, OŠ Dragutina Tadijanovića iz Petrinje dobila je novu senzornu sobu za djecu s teškoćama u razvoju

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića iz Petrinje jedina je na tom području u kojoj postoje odjeli za učenike s teškoćama u razvoju u dobi od 8 do 21 godine, čiji broj se neprestano povećava

RTL.hr
25.06.2026 11:30

Škola dosad nije imala adekvatno opremljen prostor koji bi omogućio provođenje individualiziranih terapijskih postupaka usmjerenih na razvoj senzornih, motoričkih i kognitivnih sposobnosti učenika, što se negativno odražavalo na njihov napredak, sposobnost socijalizacije i uključivanje u nastavni proces.

No to se promijenilo zahvaljujući još jednoj uspješnoj suradnji naše udruge i našeg korporativnog partnera, tvrtke Span!

RTL pomaže djeci
RTL pomaže djeci FOTO: RTL

Opremanjem senzorne sobe učenici s teškoćama u razvoju dobili su siguran i stimulirajući prostor koji je organiziran tako da nudi mnoštvo prilika za stjecanje različitih senzornih iskustava. Sve to doprinijet će regulaciji ponašanja i emocionalnoj stabilnosti djece te tako omogućiti napredak u učenju, pospješiti koncentraciju i pažnju te njihove motoričke sposobnosti.

Na natječaju 'RTL pomaže djeci' i uz tvrtku Span dobili smo drugi dio senzorne sobe koju smo sad uspjeli urediti. I to će jako puno značiti našoj djeci s teškoćama u razvoju", kaže ravnatelj škole Davor Mihaljević.

RTL pomaže djeci
RTL pomaže djeci FOTO: RTL

Ova naša senzorna soba za nas nije samo prostorija s opremom, nego mjesto gdje će učenici moći istraživati, učiti, razvijati sposobnosti i osjećati se sigurno", od srca zahvaljuje i Monika Petković, učiteljica i rehabilitacijska edukatorica.

Tvrtka Span tako je još jednom prepoznala potrebe djece i potvrdila koliko im je uistinu važan segment društvene odgovornosti te konkretna i mjerljiva podrška kojom djeci i mladima već godinama pružaju bolje uvjete za svakodnevni život i učenje.

RTL pomaže djeci
RTL pomaže djeci FOTO: RTL

U Spanu volimo vraćati zajednici onako kako mi to najbolje znamo, preko tehnologije i znanjem. Pa tako besplatnim edukacijama za kibernetičku sigurnost malim i srednjim poduzećima omogućavamo da su otpornija, donacijom IT opreme konkretnu podršku dajemo mladima i djeci, a udrugama pomažemo IT rješenjima i našim znanjima te volonterskim radom naših zaposlenika", naglašava Sonja Tadić, voditeljica tima za ESG i zaštitu okoliša u Spanu.

Ovoj će djeci novi prostor pružiti mogućnost za senzornu stimulaciju, relaksaciju i razvoj motoričkih vještina. Vjerujemo da ovo dugoročno može pomoći i pružiti pozitivan primjer za zajednicu", zaključuje.

RTL pomaže djeci
RTL pomaže djeci FOTO: RTL

Nova senzorna soba u petrinjskoj školi tako postaje mjesto gdje je progres itekako moguć! Od srca hvala našem dugogodišnjem partneru, tvrtki Span!

rtl pomaze djeci rtl pomaže djeci
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