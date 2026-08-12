Večeras nas očekuje spektakularan fenomen! Ne gledajte izravno u Sunce, detalje donosi RTL Danas

Pomrčina Sunca jedan je od onih prizora koji ostavljaju bez daha, no pri promatranju treba biti posebno oprezan.

Iako će mnogi poželjeti sami promatrati pomrčinu, stručnjaci upozoravaju da se u Sunce ne smije gledati izravno, čak ni tijekom pomrčine. Nezaštićeno gledanje može ozbiljno oštetiti vid.

Zato je važno koristiti isključivo odgovarajuću zaštitu namijenjenu promatranju Sunca i nikako ne koristiti obične sunčane naočale kao zaštitu.