Večeras nas očekuje spektakularan fenomen! Ne gledajte izravno u Sunce, detalje donosi RTL Danas

Pomrčina Sunca jedan je od onih prizora koji ostavljaju bez daha, no pri promatranju treba biti posebno oprezan.
Iako će mnogi poželjeti sami promatrati pomrčinu, stručnjaci upozoravaju da se u Sunce ne smije gledati izravno, čak ni tijekom pomrčine. Nezaštićeno gledanje može ozbiljno oštetiti vid.
Zato je važno koristiti isključivo odgovarajuću zaštitu namijenjenu promatranju Sunca i nikako ne koristiti obične sunčane naočale kao zaštitu.
Sve detalje donosi RTL Danas
Što nas točno očekuje, kada će fenomen biti vidljiv, koliko će trajati i kako ga sigurno promatrati, doznajte u prilogu koji donosi RTL Danas.
Prilog možete pratiti večeras na RTL-u, ali i putem platforme Voyo.
Zato ne riskirajte vid zbog dobrog pogleda – pomrčinu radije pratite uz RTL Danas i Voyo.