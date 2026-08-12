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Večeras nas očekuje spektakularan fenomen! Ne gledajte izravno u Sunce, detalje donosi RTL Danas

Večeras nas očekuje zanimljiv nebeski fenomen koji će privući poglede brojnih građana

RTL.hr
12.08.2026 17:00

Pomrčina Sunca jedan je od onih prizora koji ostavljaju bez daha, no pri promatranju treba biti posebno oprezan.

Iako će mnogi poželjeti sami promatrati pomrčinu, stručnjaci upozoravaju da se u Sunce ne smije gledati izravno, čak ni tijekom pomrčine. Nezaštićeno gledanje može ozbiljno oštetiti vid.

Zato je važno koristiti isključivo odgovarajuću zaštitu namijenjenu promatranju Sunca i nikako ne koristiti obične sunčane naočale kao zaštitu.

Pomrčina sunca
Pomrčina sunca FOTO: Shutterstock

Sve detalje donosi RTL Danas

Što nas točno očekuje, kada će fenomen biti vidljiv, koliko će trajati i kako ga sigurno promatrati, doznajte u prilogu koji donosi RTL Danas.

Prilog možete pratiti večeras na RTL-u, ali i putem platforme Voyo.

Zato ne riskirajte vid zbog dobrog pogleda – pomrčinu radije pratite uz RTL Danas i Voyo.

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