Veliki intervju s Ljupkom Gojić Mikić i još niz zanimljivih priča – donosi nova RTL Scena

Svojim su vizualima devedesetih godina, obilježili domaću kulturnu scenu i to uz puno ironije, provokacije i humora koji nije zaobilazio ni najosjetljivije teme. Kreativni dvojac 'Božesačuvaj' iza kojeg se kriju Albino Uršić i Boris Kuk, sad su odlučili sve to ostaviti u nasljeđe mlađim generacijama i to u obliku monografije. A na njezinom predstavljanju, pojavili su se brojna poznata lica, kojima su devedesete bile uzbudljive godine.

Jedna od naših najuspješnijih manekenki, Ljupka Gojić Mikić već dugo ne korača modnim pistama. No u razgovoru za RTL Scenu otkrila je što joj najviše nedostaje iz modnog svijeta, koliko se sprema za izlazak, što i koliko jede i kako održava liniju. Otkrila je i koliko je zahtjevno biti majka triju kćeri te koja je tajna njezin uspješnog dvadesetogodišnjeg braka sa suprugom Mihaelom Mikićem.

Pjevač 'Opće opasnosti' Zoran Mišić još je 2009. u showu Hrvatska traži zvijezdu stekao veliku popularnost te je prepoznat kao jedan od najvećih hrvatskih talenata. No njegova karijera nije otišla u smjeru koji su mnogi očekivali. Ovaj simpatični Slavonac objasnio je ekipi RTL Scene zašto je odabrao neki drugi put od onog koji bi si mnogi poželjeli, ali i odškrinuo vrata privatnosti. Progovorio je o svojoj ljubavi života - supruzi Ivi i najavio novu pjesmu rokera iz Županje koju obožavatelji s nestrpljenjem očekuju.

Iza njega su godine hitova i upečatljivih nastupa, a Luka Nižetić po prvi puta stiže i u zagrebački Lisinski u kojem će 1. travnja proslaviti 25 karijere. Sve o toj posebnoj večeri, dogodovštinama koje su ga pratile svih ovih godina, ali i svakodnevici otkrio je RTL Sceni.

Između, kako sama kaže, tisuću verzija Lu Jakelić koje žive u njoj, imate priliku upoznati onu koju još niste: od cvjećarnice i trenutaka u kojima je preispitivala svoj životni put do šiški, šešira i imitacija kolegica s estradne scene. Što je naučila prodajući solarne panele, kakva je bila kao dijete i što je zadnje pitala ChatGPT otkrila je ekipi RTL Scene.

Novi lifestyle magazin RTL Scena ne propustite u subotu nakon RTL-a Danas!