Vodič za kupce u Hrvatskoj: Što doista znači 'domaće' i kako prepoznati kvalitetu namirnica

Hrvatska je, puno prije globalnih trendova 'od polja do stola' i 'spore hrane', živjela tu filozofiju kao dio svakodnevice. Koncepti koji su na Zapadu postali kulinarska moda - organsko, domaće kuhano, lokalno i sezonsko - ovdje su desetljećima bili uobičajena praksa

RTL.hr
02.06.2026 09:42

Pojam "domaće" u svijesti hrvatskih potrošača budi slike malih obiteljskih gospodarstava, svježe ubranih plodova i okusa tradicije. No, u suvremenom svijetu globaliziranih lanaca opskrbe, što ta riječ doista znači kada je otisnuta na proizvodu u supermarketu? Iako nije definiran jednim zakonom, pojam "domaće" u Hrvatskoj obuhvaća složen sustav nacionalnih i europskih oznaka kvalitete, certifikata i novih propisa osmišljenih da zaštite proizvođače i pruže potrošačima jasne informacije. Razumijevanje tih oznaka ključ je za donošenje informiranih odluka i stvarnu podršku hrvatskoj poljoprivredi.

Kultura lokalnog u srcu gastronomije

Hrvatska je, puno prije globalnih trendova "od polja do stola" i "spore hrane", živjela tu filozofiju kao dio svakodnevice. Koncepti koji su na Zapadu postali kulinarska moda - organsko, domaće kuhano, lokalno i sezonsko - ovdje su desetljećima bili uobičajena praksa, proizašla iz nužde i tradicije, a ne marketinške strategije. Svakodnevno kuhanje, odlazak na plac po svježe namirnice izravno od kumica i dugi obiteljski ručkovi duboko su ukorijenjeni u hrvatsku kulturu.

Ta urođena sklonost autentičnoj hrani stvorila je plodno tlo za razvoj sustava koji će tu vrijednost i formalno potvrditi, dajući potrošačima jamstvo da kupuju proizvod koji odražava to nasljeđe. Upravo iz te tradicije proizlazi i moderna potreba za jasnim razlikovanjem autentičnih domaćih proizvoda od onih koji to samo prividno jesu.

Šuma znakova: Nacionalni sustavi kvalitete

Kako bi se unio red i pružila vjerodostojnost, Hrvatska je razvila nekoliko nacionalnih sustava označavanja. Među njima se ističe znak "Dokazana kvaliteta", koji je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede. Ovaj znak jamči da proizvod ne samo da je proizveden ili prerađen u Hrvatskoj, već i da je glavni sastojak također hrvatskog podrijetla. Sustav obuhvaća sektore poput voća, povrća, mlijeka, mesa i jaja, a cilj mu je pružiti potrošačima jasnu informaciju o dodanoj vrijednosti proizvoda. Tvrtke se njime obvezuju na korištenje isključivo domaćih sirovina i strogo kontrolirane proizvodne procese.

Uz ovaj ključni znak, postoje i drugi sustavi koji već godinama pomažu u prepoznavanju hrvatskih proizvoda. Hrvatska gospodarska komora (HGK) dodjeljuje znakove "Hrvatska kvaliteta" za proizvode visoke kvalitete proizvedene u Hrvatskoj te "Izvorno hrvatsko" za one koji su rezultat domaće tradicije, inovacije ili istraživanja. Tu su i oznake Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) poput "Mlijeko hrvatskih farmi" ili "Meso hrvatskih farmi", koje jamče sljedivost od uzgajivača do stola. Iako je mnoštvo oznaka u prošlosti moglo zbunjivati kupce, dugoročni je cilj da znak "Dokazana kvaliteta" postane krovni nacionalni jamac izvrsnosti.

Europski pečat i transparentnost na tržnicama

Hrvatski proizvodi svoju vrijednost potvrđuju i na europskoj razini kroz sustav zaštićenih oznaka. Politika kvalitete EU-a štiti nazive specifičnih proizvoda kako bi se promovirale njihove jedinstvene karakteristike povezane sa zemljopisnim podrijetlom. Oznake poput Zaštićene oznake izvornosti (ZOI), koju nose proizvodi čiji se svi segmenti proizvodnje odvijaju na određenom području, ili Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP), gdje se barem jedna faza proizvodnje veže uz regiju, pružaju najvišu razinu zaštite i prepoznatljivosti na tržištu. Ove oznake ne samo da štite proizvođače od zlouporabe imena, već potrošačima jamče autentičnost i tradicionalni način proizvodnje.

Konkretan korak prema većoj transparentnosti napravljen je i na domaćem terenu. Od početka ove godine na snazi je novi Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće koji donosi ključnu promjenu za kupce. Proizvodi poput voća, povrća i krumpira koji se prodaju u rinfuzi sada moraju imati jasno i vidljivo istaknutu zemlju podrijetla. Prema Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (HPK), koja je aktivno sudjelovala u izradi pravilnika, ova mjera omogućuje kupcima da "na prvi pogled prepoznaju hrvatske proizvode i svojom kupnjom aktivno podrže domaću poljoprivredu". Očekuje se da će tržišna inspekcija strogo nadzirati provedbu, čime se staje na kraj dosadašnjim nejasnoćama.

U konačnici, pojam "domaće" prerastao je osjećaj i postao skup konkretnih, provjerljivih standarda. Bilo da se radi o nacionalnim oznakama poput "Dokazana kvaliteta", europskim zaštitama izvornosti ili jednostavno jasnoj deklaraciji o podrijetlu na tržnici, potrošači danas imaju više alata no ikad za donošenje informirane odluke.

Pažljivim čitanjem deklaracija i traženjem službenih znakova kvalitete kupci ne samo da osiguravaju vrhunski proizvod za svoj stol, već i izravno ulažu u opstanak i razvoj hrvatske poljoprivredne proizvodnje.

