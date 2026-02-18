Voditeljica Marijana Batinić slavi rođendan, a s oduševljenjem je otkrila: 'Živim svoje najbolje godine'

Jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica hrvatskih televizijskih ekrana, Marijana Batinić, danas slavi svoj 45. rođendan. Splitska voditeljica s dugogodišnjom karijerom ušla je u domove diljem zemlje kroz brojne uspješne projekte, a svojom karizmom, duhovitošću i neposrednošću osvojila je srca publike. Marijana je za Net.hr otkrila kako će proslaviti rođendan te sažela je li zadovoljna sa svime.
S djecom i mužem ću proslaviti doma. A kad zaspu cure i organiziram čuvanje, onda ću sa suprugom na večeru", otkrila nam je Marijana i dodala da planira i vikend slavlje u društvu svojih prijateljica.
Otkrila je i što očekuje od ove godine.
Zdravlja, zdravlja i još zdravlja, sebi i svojoj obitelji, a i prijateljima. Živim svoje najbolje godine, sve svjesnija prolaznosti života i želim sebi da usporim iznutra kad je već život tako brz", rekla je za Net.hr.
Put Marijane Batinić do vrha medijske scene započeo je još u srednjoškolskim danima u rodnom Splitu. Zajedno s dugogodišnjom prijateljicom i kumom Petrom Nižetić Mastelić, stvorila je kultnu satiričnu emisiju "Po ure torture", koja je postavila temelje njezinoj budućoj karijeri. Iako je 2008. godine diplomirala na Pravnom fakultetu, a kasnije završila i školu za dizajn interijera Callegari, ljubav prema televiziji odvela ju je u drugom smjeru. Dolaskom na RTL 2011. godine, njezina karijera doživljava puni procvat. Postala je zaštitno lice nekih od najgledanijih formata, uključujući "Ljubav je na selu" i "Život na vagi". Posljednjih godina uspješno se transformirala i u jednu od najutjecajnijih hrvatskih lifestyle kreatorica na društvenim mrežama, gdje je prati vojska od preko 280 tisuća ljudi.