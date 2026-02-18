Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Voditeljica Marijana Batinić slavi rođendan, a s oduševljenjem je otkrila: 'Živim svoje najbolje godine'

Marijana Batinić slavi 45. rođendan

RTL.hr
18.02.2026 14:36

Jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica hrvatskih televizijskih ekrana, Marijana Batinić, danas slavi svoj 45. rođendan. Splitska voditeljica s dugogodišnjom karijerom ušla je u domove diljem zemlje kroz brojne uspješne projekte, a svojom karizmom, duhovitošću i neposrednošću osvojila je srca publike. Marijana je za Net.hr otkrila kako će proslaviti rođendan te sažela je li zadovoljna sa svime. 

S djecom i mužem ću proslaviti doma. A kad zaspu cure i organiziram čuvanje, onda ću sa suprugom na večeru", otkrila nam je Marijana i dodala da planira i vikend slavlje u društvu svojih prijateljica.

Marijana Batinić
Marijana Batinić FOTO: RTL

Otkrila je i što očekuje od ove godine. 

Zdravlja, zdravlja i još zdravlja, sebi i svojoj obitelji, a i prijateljima. Živim svoje najbolje godine, sve svjesnija prolaznosti života i želim sebi da usporim iznutra kad je već život tako brz", rekla je za Net.hr.

Marijana Batinić
Marijana Batinić FOTO: RTL

Put Marijane Batinić do vrha medijske scene započeo je još u srednjoškolskim danima u rodnom Splitu. Zajedno s dugogodišnjom prijateljicom i kumom Petrom Nižetić Mastelić, stvorila je kultnu satiričnu emisiju "Po ure torture", koja je postavila temelje njezinoj budućoj karijeri. Iako je 2008. godine diplomirala na Pravnom fakultetu, a kasnije završila i školu za dizajn interijera Callegari, ljubav prema televiziji odvela ju je u drugom smjeru. Dolaskom na RTL 2011. godine, njezina karijera doživljava puni procvat. Postala je zaštitno lice nekih od najgledanijih formata, uključujući "Ljubav je na selu" i "Život na vagi". Posljednjih godina uspješno se transformirala i u jednu od najutjecajnijih hrvatskih lifestyle kreatorica na društvenim mrežama, gdje je prati vojska od preko 280 tisuća ljudi.

marijana batinić
Novosti

Najdramatičnija sezona 'Braka na prvu' dosad: Afera među kandidatima uzdrmala je show

Novosti

Ervin iz 'Big Brothera' šokirao izgledom: Nekad miljenik žena, danas neprepoznatljiv

Moglo bi te zanimati

Marijana Batinić oduševljena novom serijom 'Divlje pčele': 'Priča u seriji mi je bliska. Možda zato što sam o teškom životu dalmatinskih žena slušala od svojih baka'

Voditeljica Marijana Batinić bila na vjenčanju Silvije i Mislava, a uputila im i prekrasnu poruku: 'Počašćena sam što sam s vama'

Nestvarno čarobno! Marijana Batinić uživa na bajkovitom putovanju: 'Još jedan dan u raju'

Marijana Batinić pohvalila impresivnu transformaciju Josipe iz 'Života na vagi': 'Odustajanje joj nikad nije bilo opcija'

Marijana Batinić zablistala u crvenoj haljini na dodjeli Zlatnog studija!