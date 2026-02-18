Voditeljica Marijana Batinić slavi rođendan, a s oduševljenjem je otkrila: 'Živim svoje najbolje godine'

Jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica hrvatskih televizijskih ekrana, Marijana Batinić, danas slavi svoj 45. rođendan. Splitska voditeljica s dugogodišnjom karijerom ušla je u domove diljem zemlje kroz brojne uspješne projekte, a svojom karizmom, duhovitošću i neposrednošću osvojila je srca publike. Marijana je za Net.hr otkrila kako će proslaviti rođendan te sažela je li zadovoljna sa svime.

S djecom i mužem ću proslaviti doma. A kad zaspu cure i organiziram čuvanje, onda ću sa suprugom na večeru", otkrila nam je Marijana i dodala da planira i vikend slavlje u društvu svojih prijateljica.