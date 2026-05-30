Anastasia i Petar posjetili casting 'Love Island Adrie' i pozvali sve samce da pronađu ljubav života

'Love Island Adria' casting posjetili su i Anastasia i Petar , koji su i sami pronašli ljubav pred kamerama u showu 'Gospodin Savršeni' . Par je kroz zabavni skeč pozvao sve slobodne pojedince da se odvaže na avanturu života.

U promotivnom videu, Anastasia i Petar glume duhovitu scenu s audicije. Anastasia preuzima ulogu stroge "casting direktorice", dok Petar pokušava izboriti svoje mjesto u vili. Na njezino pitanje zašto bi bio dobar kandidat, on samouvjereno nabraja svoje kvalitete, no na kraju uz smiješak priznaje da je ipak "zauzet". Anastasia mu zatim poručuje da i ona već ima svog odabranika, nakon čega zajedno pozivaju gledatelje da se prijave na službenoj stranici.

Kao par koji je osvojio simpatije javnosti u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', Anastasia i Petar predstavljaju dokaz da je ljubav moguće pronaći i u reality formatu. Anastasia i Petar zajedno su gotovo godinu dana, a zajedno su se i preselili u Zagreb.

"Love Island Adria" snimat će se u luksuznoj vili na sunčanim Tenerifima. Prijaviti se mogu svi slobodni muškarci i žene stariji od 18 godina iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Odabrani kandidati, provest će do tri mjeseca izolirani od vanjskog svijeta, s jednim ciljem: pronaći partnera i ostati u paru. Oni koji u tome ne uspiju riskiraju ispadanje iz natjecanja. Pobjednički par koji osvoji najviše simpatija publike kući će otići s impresivnom novčanom nagradom od 50.000 eura.

