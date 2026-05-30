Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Anastasia i Petar posjetili casting 'Love Island Adrie' i pozvali sve samce da pronađu ljubav života

Jedan od najpopularnijih svjetskih dejting formata, 'Love Island', službeno stiže u našu regiju, a potraga za prvim natjecateljima je započela

RTL.hr
30.05.2026 11:00

'Love Island Adria' casting posjetili su i Anastasia i Petar, koji su i sami pronašli ljubav pred kamerama u showu 'Gospodin Savršeni'. Par je kroz zabavni skeč pozvao sve slobodne pojedince da se odvaže na avanturu života.

Poznata lica u novoj ulozi

U promotivnom videu, Anastasia i Petar glume duhovitu scenu s audicije. Anastasia preuzima ulogu stroge "casting direktorice", dok Petar pokušava izboriti svoje mjesto u vili. Na njezino pitanje zašto bi bio dobar kandidat, on samouvjereno nabraja svoje kvalitete, no na kraju uz smiješak priznaje da je ipak "zauzet". Anastasia mu zatim poručuje da i ona već ima svog odabranika, nakon čega zajedno pozivaju gledatelje da se prijave na službenoj stranici.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Kao par koji je osvojio simpatije javnosti u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', Anastasia i Petar predstavljaju dokaz da je ljubav moguće pronaći i u reality formatu. Anastasia i Petar zajedno su gotovo godinu dana, a zajedno su se i preselili u Zagreb.

Što čeka kandidate u vili na Tenerifima?

"Love Island Adria" snimat će se u luksuznoj vili na sunčanim Tenerifima. Prijaviti se mogu svi slobodni muškarci i žene stariji od 18 godina iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Odabrani kandidati, provest će do tri mjeseca izolirani od vanjskog svijeta, s jednim ciljem: pronaći partnera i ostati u paru. Oni koji u tome ne uspiju riskiraju ispadanje iz natjecanja. Pobjednički par koji osvoji najviše simpatija publike kući će otići s impresivnom novčanom nagradom od 50.000 eura.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

anastasia i petar gospodin savršeni love island adria
Moglo bi te zanimati

Gospodin Savršeni Petar očaran Zagrebom – i Anastasijom! Fanovi oduševljeni: 'Zbog vas sam napravila Instagram'

Voditeljica 'Love Islanda' Maya Jama i slavni nogometaš prekinuli! Skandal na Instagramu okončao vezu i šokirao fanove

Tko su idealni kandidati za 'Love Island Adria'? Možda si to baš ti!

Od nerazdvojnih prijateljica do potpunih stranaca: Što je uništilo odnos zvijezda 'Love Islanda'?

Palestinka zaludila svijet i postala lice najskandaloznijeg 'Love Islanda' dosad: Priča o Hudi Mustafi

Kako zapravo funkcionira 'Love Island Adria' – novi reality show o kojem bruji cijela regija

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu