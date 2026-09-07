Andrea i Mislav proslavili poseban dan, on joj priredio romantično iznenađenje: 'Odveo me tamo gdje još nikad nisam bila'

Odredište ove ljubavne idile bio je bajkoviti dvorac Trakošćan i čarobno jezero koje ga okružuje. Andrea nije skrivala oduševljenje činjenicom da je Mislav pogodio lokaciju na kojoj ona, vjerovali ili ne, nikada prije nije bila, iako je riječ o jednoj od najljepših domaćih destinacija.
Dirljivi kadrovi i poruka puna ljubavi
Na svojim društvenim mrežama Andrea je podijelila niz fotki na kojima zaljubljeni par pozira zagrljen i nasmijan uz jezero, dok je na jednoj od fotografija Mislav nježno ljubi u obraz. Uz predivne prizore iz prirode, Andrea je emotivnom porukom zahvalila svom suprugu na trudu:
"Muž me iznenadio za rođendan i odveo tamo gdje još nikad nisam bila. Vjerovali ili ne! Proveli smo prekrasan rođendanski vikend u okružju čarobnog dvorca Trakošćan. Hvala mužu, najjači si!"