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Andrea i Mislav proslavili poseban dan, on joj priredio romantično iznenađenje: 'Odveo me tamo gdje još nikad nisam bila'

Andrea i Mislav ponovno su pokazali da njihova ljubavna priča cvjeta jednakim intenzitetom kao i prvog dana. Mislav je svojoj supruzi priredio nezaboravno rođendansko iznenađenje i organizirao romantični bijeg u prirodu koji je Andreu ostavio bez daha

RTL.hr
07.09.2026 11:09

Odredište ove ljubavne idile bio je bajkoviti dvorac Trakošćan i čarobno jezero koje ga okružuje. Andrea nije skrivala oduševljenje činjenicom da je Mislav pogodio lokaciju na kojoj ona, vjerovali ili ne, nikada prije nije bila, iako je riječ o jednoj od najljepših domaćih destinacija.

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Dirljivi kadrovi i poruka puna ljubavi

Na svojim društvenim mrežama Andrea je podijelila niz fotki na kojima zaljubljeni par pozira zagrljen i nasmijan uz jezero, dok je na jednoj od fotografija Mislav nježno ljubi u obraz. Uz predivne prizore iz prirode, Andrea je emotivnom porukom zahvalila svom suprugu na trudu:

"Muž me iznenadio za rođendan i odveo tamo gdje još nikad nisam bila. Vjerovali ili ne! Proveli smo prekrasan rođendanski vikend u okružju čarobnog dvorca Trakošćan. Hvala mužu, najjači si!"

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