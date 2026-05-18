Anita Martinović pokazala što se događa iza kamera: 'Sve je na mjestu zahvaljujući njima'

U dinamičnom videu snimljenom u studiju RTL-a, voditeljica Anita Martinović otkrila je djelić užurbane atmosfere sa snimanja za platformu VOYO. Kroz seriju kratkih isječaka, voditeljica je pokazala kako izgleda priprema za izlazak pred kamere te naglasila važnost tima koji stoji iza svakog njezinog besprijekornog pojavljivanja na ekranu.

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"Uvijek je lakše stati pred kamere, kad znaš da je sve 'na mjestu'!", napisala je Anita uz objavu, odmah dajući do znanja da njezin samouvjeren nastup nije samo njezina zasluga. U videu je vidimo kako se s osmijehom kreće studijom u elegantnom svijetloplavom prugastom kombinezonu.

Ova objava dolazi u vrlo aktivnom i uspješnom razdoblju za voditeljicu. Nakon što je javnost osvojila kao natjecateljica u showu 'Gospodin Savršeni' 2019. godine, od 2021. postala je zaštitno lice popularne emisije 'Ljubav je na selu'. Svestrana Slavonka početkom 2026. godine pokrenula je i 'Savršeni Podcast', a njezina nedavna fizička transformacija i gubitak 15 kilograma, o čemu su izvještavali mediji, dodatno su pridonijeli samopouzdanju koje je vidljivo u svakom kadru.