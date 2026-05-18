Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Anita Martinović pokazala što se događa iza kamera: 'Sve je na mjestu zahvaljujući njima'

RTL-ova voditeljica Anita Martinović svojim je pratiteljima na Instagramu pružila rijedak uvid u svijet televizijske produkcije

RTL.hr
18.05.2026 16:00

U dinamičnom videu snimljenom u studiju RTL-a, voditeljica Anita Martinović otkrila je djelić užurbane atmosfere sa snimanja za platformu VOYO. Kroz seriju kratkih isječaka, voditeljica je pokazala kako izgleda priprema za izlazak pred kamere te naglasila važnost tima koji stoji iza svakog njezinog besprijekornog pojavljivanja na ekranu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Timski rad kao ključ samopouzdanja

"Uvijek je lakše stati pred kamere, kad znaš da je sve 'na mjestu'!", napisala je Anita uz objavu, odmah dajući do znanja da njezin samouvjeren nastup nije samo njezina zasluga. U videu je vidimo kako se s osmijehom kreće studijom u elegantnom svijetloplavom prugastom kombinezonu.

Ova objava dolazi u vrlo aktivnom i uspješnom razdoblju za voditeljicu. Nakon što je javnost osvojila kao natjecateljica u showu 'Gospodin Savršeni' 2019. godine, od 2021. postala je zaštitno lice popularne emisije 'Ljubav je na selu'. Svestrana Slavonka početkom 2026. godine pokrenula je i 'Savršeni Podcast', a njezina nedavna fizička transformacija i gubitak 15 kilograma, o čemu su izvještavali mediji, dodatno su pridonijeli samopouzdanju koje je vidljivo u svakom kadru.

anita martinović voyo
Moglo bi te zanimati

Soraya u 'Savršenom podcastu' otkrila je li imala dečka dok je bila u showu: 'Tu sam vidjela Karlovo pravo lice'

Voditeljica Anita Martinović pokazala braću: S jednim i poslovno surađuje

Tena iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila sve o dramama u vili: 'Ona je svoje loše strane pokazivala tek van kamera'

Voditelj 'Gospodina Savršenog' Marko Vargek otkrio što je radio na Kreti kad su se kamere ugasile: 'Najteže mi je pala razdvojenost od Arije'

Marko Vargek u 'Savršenom Podcastu' otkrio da će doći do promjena u showu: 'U 'Gospodinu Savršenom' ništa nije onako kako se čini na prvu'

Voditeljica Anita Martinović otkrila kako je izgubila 15 kilograma i što danas radi drugačije: 'Mislim da je to glavna formula'

Pročitaj na Net.hr
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Ovako izgleda predah za zgodne igrače Portugala
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina
Ležeran, mladolik: Ricky Martin stigao u Beograd! Kako s 54 godine izgleda ovako?