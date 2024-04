Milica Todorović u glavnoj ulozi nove sezone regionalne serije: Izrazila želju za nastavkom glumačke karijere

U prvoj sezoni, pratili smo životnu priču Ivane Lazić, lika koji je tumačila Milica Pavlović. Nakon što je pobijedila u glazbenom natjecanju, Ivana je ostvarila sve svoje snove - život u velikom gradu, slavu, ljubav poznatog muzičkog producenta Vlade Vidaka. No, uskoro su se počele događati misteriozne stvari koje su kulminirale njezinim ubojstvom.

Druga sezona serije Pevačica' prepliće događaje iz prošlosti i sadašnjosti, istražujući kako grijesi glavnih likova i njihovih predaka oblikuju njihove sudbine. U fokusu je popularni pjevač Loki, čiji nemir i uplitanje u sudbinu donose nevolje. Dok se Loki suočava s posljedicama svojih odluka, inspektor Rade istražuje niz ubojstava na estradi, suočavajući se s novim žrtvama koje kompliciraju istragu. Nestali Bojan je jedini koji može pomoći Radi, ali njegova sudbina ostaje nepoznata. Dok Rade traži odgovore, suočava se s vlastitim demonima, otkrivajući dublje slojeve intrige i misterije.

U drugoj sezoni serije Pevačica', povjerenje je dato i atraktivnoj pjevačici Milici Todorović. Njena uloga pjevačice Daše oduševila je sve, a popularna pjevačica komentirala je suradnju sa sjajnom ekipom.

"Prvog dana snimanja, osjećala sam snažnu napetost, a moj najveći strah bio je da ne zaboravim tekst. Zato sam marljivo učila do ranog jutra. Prvi dan je bio najizazovniji, ali kako su dani prolazili, postajala sam sve sigurnija. Najdragocjeniji trenuci bili su oni kada bi me Igor pohvalio nakon svake scene – tada bih se osjećala kao najsretnija osoba u svijetu. Zahvalna sam mu na tome. Marko Janketić i ja smo se toliko dobro usklađivali energetski da smo često bili preplavljeni smijehom, do te mjere da neke scene nismo mogli ni da snimimo. Voli da zapjeva, što je mene oduševilo, jer ima nevjerojatan glas", rekla je popularna pjevačica.

Milica Todorović otkrila je da je angažman bio izazovan, ali i ispunjavajući. Izrazila je želju da se pridruži ekipi u eventualnoj trećoj sezoni, naglašavajući kako je gluma oduvijek bila njezina strast, a prvi susret s glumom kroz seriju Pevačica' bio je inspirativno iskustvo.

Kompletnu prvu sezonu te epizode druge sezone napete regionalne serije 'Pevačica' gledaj samo na platformi Voyo!

