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VOYO

'Bez kraja' na VOYO: Otac mjesecima neumorno traži nestalog sina, potresna priča koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Šesnaestogodišnji Krzysztof nestao je u blizini rijeke Visle u Varšavi, a njegov otac Daniel ne odustaje od potrage. Njihovu potresnu priču donosi nagrađivani dokumentarni film 'Bez kraja', dostupan na platformi VOYO

RTL.hr
16.11.2026 16:00

Koliko daleko roditelj može ići u potrazi za svojim djetetom? Upravo to pitanje nalazi se u središtu potresnog dokumentarnog filma 'Bez kraja' (Closure), koji donosi istinitu priču o ocu čija se svakodnevica pretvara u neumornu potragu za nestalim sinom.

Kada 16-godišnji Krzysztof 2023. godine nestane u blizini rijeke Visle u Varšavi, život njegove obitelji zauvijek se mijenja. Njegov otac Daniel odbija odustati od nade da će pronaći sina te započinje iscrpljujuću potragu za odgovorima.

Potraga koja traje mjesecima

Odlučan otkriti što se dogodilo njegovu sinu, Daniel mjesecima pretražuje rijeku Vislu. U potrazi koristi čamce, dronove i podvodne kamere, istražujući područja koja bi mu mogla pružiti barem neki trag.

Dok vrijeme prolazi, Daniel živi između nade da mu je sin još uvijek živ i straha od najgoreg. Istodobno, ostatak obitelji pokušava pronaći način kako nastaviti svakodnevni život unatoč neizvjesnosti.

Bez kraja
Bez kraja FOTO: RTL

No njegova potraga postupno prerasta osobnu tragediju. Suočen s vlastitom boli, Daniel počinje pomagati i drugim obiteljima koje tragaju za svojim nestalim članovima.

Priča o roditeljskoj ljubavi koja ne poznaje granice

Dokumentarni film redatelja Michaa Marczaka ne donosi samo priču o nestanku jednog dječaka, već i snažan prikaz roditeljske ljubavi, ustrajnosti i nade koja ne nestaje ni u najtežim trenucima.

Kroz Danielovu svakodnevicu gledatelji svjedoče emocionalnoj borbi čovjeka koji odbija prestati tražiti odgovore. Film pritom otvara pitanja o gubitku, neizvjesnosti i snazi obiteljskih veza.

Riječ je o dokumentarcu koji je privukao pozornost i na međunarodnoj filmskoj sceni. Premijerno je prikazan na prestižnom festivalu Sundance, a osvojio je i nagradu Zlatni Aleksandar na filmskom festivalu u Solunu.

Važnost podrške u najtežim trenucima

Dokumentarni film 'Bez kraja' želi ukazati na važnost roditeljske ljubavi, ustrajnosti i podrške u najtežim životnim trenucima. Kroz potresnu priču, film otvara važna pitanja o strahu, neizvjesnosti i emocionalnim izazovima s kojima se suočavaju obitelji u kriznim situacijama. Ujedno podsjeća koliko je važno ne zanemarivati vlastite osjećaje i potražiti pomoć kada nam je potrebna.

Upravo na važnost razgovora, razumijevanja i pravovremene podrške svakodnevno ukazuje i Hrabri telefon, koji djeci, mladima i roditeljima pruža siguran prostor za razgovor o problemima i izazovima s kojima se suočavaju. Jer čak i u najtežim trenucima važno je znati da nitko ne mora kroz svoje probleme prolaziti sam.

Ako ste roditelj kojemu je potreban savjet ili podrška, obratite se Hrabrom telefonu za mame i tate na broj 0800 0800, a djeca i mladi pomoć mogu potražiti na broju 116 111. Više informacija dostupno je na stranici hrabritelefon.hr

Hrabri telefon
Hrabri telefon FOTO: RTL

Dokumentarni film 'Bez kraja' gledajte ekskluzivno na platformi VOYO.

bez kraja voyo
Love Island Adria

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