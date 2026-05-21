Bio je najomraženiji muškarac Amerike, a sada ga slave kao najvećeg genija realityja! Sve o Robu Rauschu iz 'Love Islanda'

Rob Rausch, krotitelj zmija iz Alabame prepoznatljiv po traper tregericama, postao je jedna od najzanimljivijih figura američke reality televizije

icon-close

Put Rob Rauscha od omraženog "zlikovca" iz showa 'Love Island USA' do hvaljenog "strateškog genija" koji je osvojio 220.000 dolara u showu 'The Traitors' priča je o drami, iskupljenju i nevjerojatnoj promjeni percepcije javnosti.

Od krotitelja zmija do reality zvijezde

Živio je s obitelji u trosobnoj prikolici i bio školovan kod kuće, provodeći vrijeme u divljini Alabame gdje je razvio strast prema gmazovima. Ta strast prerasla je u karijeru, a svoja iskustva s hvatanjem zmija dijelio je na TikToku, gdje je prikupio više od dva milijuna pratitelja. Iako mu je otac poznati fotograf i luksuzni dizajner, Rob je ostao vjeran jednostavnom životu. I danas živi u Alabami, u prikolici bez televizije i interneta, a sa sestrom Lily suosnivač je neovisne linije odjeće Creek Rat.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Rauschov ulazak u svijet realityja bio je eksplozivan. Nakon kratkog pojavljivanja u petoj sezoni 'Love Islanda', vratio se kao jedan od glavnih natjecatelja u šestoj sezoni 2024. godine i odmah izazvao pažnju.

Turbulentna veza s Leah Kateb

Njegova veza s natjecateljicom Leah Kateb postala je središnja točka sezone. Njihov odnos, pun strasti i sukoba, prikovao je gledatelje za ekrane, no Robova nonšalantnost i njezina intenzivna priroda često su se sudarali. Sve je kulminiralo dolaskom Andree Carmone, koja je Rauscha potpuno očarala i pokrenula lavinu događaja.

Pročitajte još Zbog nje je cijeli svijet gledao 'Love Island USA': Tko je Leah Kateb?

Suočen s prekidom, Rausch je u razgovoru s Leah bio, kako je sam priznao, "previše iskren", rekavši joj da među njima nema seksualnog sklada. Reakcija je bila burna. Rausch, preplavljen emocijama, doživio je panični napad. U pokušaju da pobjegne od situacije, skinuo je majicu i skočio u bazen, skrivajući se od kamera. Taj je trenutak postao viralan, a gledatelji su ga interpretirali kao manipulaciju, etiketirajući ga kao "toksičnog gaslightera". Ironično, ta je drama učetverostručila gledanost showa, a Rob je postao omraženi negativac.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Preobrazba u strateškog genija

Nakon 'Love Islanda' povukao se iz javnosti, no prihvatio je poziv za američki 'The Traitors, psihološku igru spletki. Odmah je izabran za "izdajnika", ulogu koja mu je savršeno legla. Njegova smirenost, sposobnost uvjerljive laži i strategija u kojoj je, kako su analitičari primijetili, uvjerio samog sebe da je "vjeran", donijeli su mu reputaciju "strateškog majstora". U finalu je hladnokrvno izdao svoju saveznicu Mauru Higgins i postao jedini pobjednik, osvojivši nagradu od 220.800 dolara. Taj potez transformirao je njegov javni imidž. Mediji i publika slavili su ga kao jednog od najboljih igrača u povijesti showa, a časopis Vulture nazvao ga je "strateškim genijem". Kako bi ublažio udarac, Mauri je nakon showa poklonio skupocjenu Birkin torbu.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući