Bivša djevojka progovorila i pokrenula lavinu koja je srušila Diddyjevo carstvo! Novi dokumentarac stiže na Voyo

Godinama je bio jedno od najmoćnijih imena svjetske glazbene industrije, okružen slavnim prijateljima, luksuzom i bogatstvom. No iza blještavila skrivala se mnogo mračnija priča. Novi dokumentarni film 'Diddy: Sve pred našim očima' stiže na Voyo 12. listopada

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Sean Diddy Combs desetljećima je bio sinonim za uspjeh u glazbenoj industriji. Reper, producent i poduzetnik izgradio je pravo poslovno carstvo, surađivao s najvećim svjetskim zvijezdama i uživao status jednog od najutjecajnijih ljudi u svijetu zabave. Njegove raskošne zabave okupljale su slavne i bogate, no iza kulisa njegova naizgled savršenog života skrivale su se optužbe koje će godinama poslije potresti javnost.

icon-expand icon-close icon-close Cassie i Diddy FOTO: Instagram

Jedna od ključnih prekretnica dogodila se u studenome 2023. godine, kada je njegova bivša partnerica, pjevačica Casandra Cassie Ventura, podnijela tužbu protiv njega. Optužila ga je za dugogodišnje fizičko i seksualno zlostavljanje te kontroliranje njezina života tijekom njihove veze.

Diddyjev ugled počeo se urušavati

Cassiene optužbe pokrenule su val pozornosti javnosti, a ubrzo su se pojavile i druge optužbe protiv slavnog glazbenika. Posebno šokantna bila je objava snimke nadzorne kamere iz hotela u Los Angelesu iz 2016. godine. Na njoj se vidi kako Diddy fizički napada tadašnju djevojku Cassie.

icon-expand Diddy, Sean Combs FOTO: Voyo

Snimka je izazvala zgražanje javnosti i dodatno narušila ugled čovjeka koji je desetljećima bio jedna od najmoćnijih figura američke glazbene scene. U rujnu 2024. Diddy je uhićen u New Yorku, a protiv njega je pokrenut kazneni postupak. Nakon višemjesečnog suđenja, u srpnju 2025. proglašen je krivim po dvije točke optužnice koje su se odnosile na prijevoz osoba radi prostitucije, dok je oslobođen optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. U listopadu iste godine osuđen je na 50 mjeseci zatvora.

Drugi dokumentarni film o reperu

Baš se ovih dana Diddy ponovno našao u središtu pozornosti upravo zbog ranijeg dokumentarca 'Diddy: Stvaranje zločestog dečka'.

icon-expand Diddy: Stvaranje zločestog dečka FOTO: RTL