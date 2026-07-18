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Bivši ju je ostavio bez svega, a onda postao milijarder: Ona ima plan za savršenu osvetu! Ne propustite novu tursku seriju na Voyo

Nova turska romantična komedija 'Ljubav, razum i osveta' na Voyo donosi priču punu starih rana, novih prilika i plana koji bi Esri mogao potpuno promijeniti život

RTL.hr
18.07.2026 18:00

Dok je bila u braku s Ozanom, Esra je godinama radila tri posla kako bi ih održala na površini, dok je on sanjao o vlastitoj tvrtki. Umorna od čekanja da se nešto promijeni, zatražila je razvod. No nekoliko godina poslije situacija je potpuno drukčija: Ozan je postao tehnološki milijarder, njegovo lice nalazi se na billboardima diljem Istanbula, a Esra se i dalje bori kako bi spojila kraj s krajem.

Ljubav, razum i osveta
Ljubav, razum i osveta FOTO: RTL

Tada smišlja plan. Zaposlit će se u njegovoj kompaniji kao pripravnica, ponovno mu se približiti, natjerati ga da se zaljubi u nju i zatim ga ostaviti baš kao što se ona nekoć osjećala ostavljeno.

Ali ono što počinje kao osveta uskoro postaje mnogo kompliciranije. Stare emocije nisu nestale, između Esre i Ozana i dalje frcaju iskre, a granica između glume i stvarnih osjećaja postaje sve tanja.

Ljubav, razum i osveta
Ljubav, razum i osveta FOTO: RTL

U glavnim ulogama su Burcu Özberk i lhan en, a serija je idealna za sve koji vole romantične komedije s puno humora, napetosti, ljubavnih obrata i snažnom junakinjom koja točno zna što želi barem dok joj se srce ponovno ne umiješa u planove.

'Ljubav, razum i osveta' gledajte na Voyo od ponedjeljka do petka, uz jednu novu epizodu svakoga dana.

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