Bivši ju je ostavio bez svega, a onda postao milijarder: Ona ima plan za savršenu osvetu! Ne propustite novu tursku seriju na Voyo

Dok je bila u braku s Ozanom, Esra je godinama radila tri posla kako bi ih održala na površini, dok je on sanjao o vlastitoj tvrtki. Umorna od čekanja da se nešto promijeni, zatražila je razvod. No nekoliko godina poslije situacija je potpuno drukčija: Ozan je postao tehnološki milijarder, njegovo lice nalazi se na billboardima diljem Istanbula, a Esra se i dalje bori kako bi spojila kraj s krajem.

Tada smišlja plan. Zaposlit će se u njegovoj kompaniji kao pripravnica, ponovno mu se približiti, natjerati ga da se zaljubi u nju i zatim ga ostaviti baš kao što se ona nekoć osjećala ostavljeno.

Ali ono što počinje kao osveta uskoro postaje mnogo kompliciranije. Stare emocije nisu nestale, između Esre i Ozana i dalje frcaju iskre, a granica između glume i stvarnih osjećaja postaje sve tanja.