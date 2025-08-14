Hit! Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill the tea' pokazao nogometne vještine – pa se spotaknuo i srušio set

Boris Vidović (28) gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the tea', gdje je otkrio niz detalja iz svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK' koju možete pratiti na platformi Voyo . Boris je tako otkrio kako je nogomet obilježio njegov život od najranijeg djetinjstva.

"Ja se čitav život bavim nogometom, od pete godine. Imao sam dva profesionalna ugovora u Sloveniji. Igrao sam za mlađe reprezentacije Slovenije. Na kraju sam se ozlijedio pa me put odveo na neku drugu stranu. Možda više nisam ni imao toliko volje za nogometom, možda sam se preforsirao. Cijeli život mi je bio nogomet, kao da ništa drugo osim toga ne postoji. Tako da, ne mogu reći da mi se zgadio, ali nisam imao više toliko volje", ispričao je.

Dodao je kako je profesionalnu karijeru zaključio u ranim dvadesetima. "S nogometom sam prestao s nekih 23, 24 godine. I dalje igram s prijateljima rekreativno, ali ne profesionalno", rekao je.

U podcastu je odlučio pokazati i svoje nogometno umijeće pa je pred kamerama malo žonglirao loptom – no u jednom trenutku se spotaknuo i srušio dio seta.