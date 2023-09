Čovjek - misterij: Tko je Elon Musk? Novi dokumentarac donosi skrivene detalje o ovom vizionaru

Kako je to biti Elon Musk , jedan od najbogatijih ljudi na svijetu? Za neke vizionar, za druge čovjek koji će čovječanstvo lišiti čovječnosti, a za treće egomanijak koji voli biti u centru pažnje. Život Elona Muska, suosnivača i direktora tvrtki Tesla, SpaceX i mnogih drugih svima je na dlanu, a opet malo tko zna tko je zapravo on. Korak u poboljšanju toga dat će objavljena biografija, a kako bi dobio što bolji uvid u njegov karakter, autor knjige ga je pratio u stupu dvije godine.

Ekscentričan privatan život

Ima desetoro djece, većina ih ima neobična imena, detalje privatnog života rijetko otkriva. "Ako ne budemo imali dovoljno djece, umrijeti ćemo cmizdreći u pelenama za odrasle. To bi bilo depresivno. Pravite više beba! Barem napravite dovoljno djece da održite populaciju", poručio je.

Kako to već i biva, kontroverze ga prate na svakom koraku. Ukrajincima se zamjerio jer im nije htio dati svoje satelite u ratu s Rusijom, a predsjednik Vladimir Putin ga hvali. "Bez sumnje on je izvanredna osoba. To mu se mora se priznati. Mislim da cijeli svijet to priznaje. On je aktivan, talentiran poslovni čovjek", poruka je ruskog predsjednika.

Poslovnjak koji je radio sve - od tehnologije stimulacije moždane aktivnosti do gradnje tunela kako bi izbjegao gužve u Los Angelesu. Želi spasiti planet, jedva čeka otputovati na Mars - sve su to lica istog čovjeka, Elona Muska

