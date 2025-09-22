Dejan Aćimović ekskluzivno o ulozi u 'Tajkunu 2': Dragan Bjelogrlić i ja smo nakon 35 godina igrali nešto veliko zajedno'

U goste na Voyo stigao je jedan od protagonista nikad viđene druge sezone serije "Tajkun 2" koju možete gledati samo na Voyo - Dejan Aćimović. Pritom je otkrio kako je bilo raditi uz vrhunsku produkciju serije, i svog kolegu iz akademskih klupa. "Dragan Bjelogrlić i ja, koji smo generacija na Akademiji, nakon 35 godina smo igrali prvi put nešto veliko zajedno. Odličan tekst, odlična ekipa glumaca. Na premijernom je prikazivanju publika fenomenalno reagirala," ističe Aćimović.

icon-expand Dejan Aćimović FOTO: Voyo

Serija Tajkun 2 donosi nastavak napete priče o moćnim i utjecajnim likovima, a Aćimović u ovoj sezoni ponovo pokazuje svoju svestranost i umijeće pred kamerama. Što je još otkrio o setu Tajkuna 2, pogledajte u cijelom podcastu Kamera, akcija, Voyo! na platformi Voyo, ili Voyo.hr Youtube kanalu.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Aćimović odbio ulogu u Našoj maloj klinici: "Zvao me Đuro za portira. Ja sam mu rekao: Enis Bešlagić"

Dejan Aćimović je u podcastu Kamera, akcija, Voyo! podijelo i manje znane detalje o svojoj karijeri, kao i zanimljivost da je u Našoj maloj klinici upravo on trebao glumiti portira: "U Našoj maloj klinici me Đuro zvao za portira. Ja sam mu rekao: Enis Bešlagić. Bešlagić je napravio karijeru na osnovu toga." Nikada, priznao je, nije zažalio zbog odbijene uloge, ako se nije osjećao bliskim toj ulozi.

icon-expand Dejan Aćimović FOTO: Voyo