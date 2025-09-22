Dejan Aćimović ekskluzivno o ulozi u 'Tajkunu 2': Dragan Bjelogrlić i ja smo nakon 35 godina igrali nešto veliko zajedno'

U goste na Voyo stigao je jedan od protagonista nikad viđene druge sezone serije "Tajkun 2" koju možete gledati samo na Voyo - Dejan Aćimović. Pritom je otkrio kako je bilo raditi uz vrhunsku produkciju serije, i svog kolegu iz akademskih klupa. "Dragan Bjelogrlić i ja, koji smo generacija na Akademiji, nakon 35 godina smo igrali prvi put nešto veliko zajedno. Odličan tekst, odlična ekipa glumaca. Na premijernom je prikazivanju publika fenomenalno reagirala," ističe Aćimović.
Serija Tajkun 2 donosi nastavak napete priče o moćnim i utjecajnim likovima, a Aćimović u ovoj sezoni ponovo pokazuje svoju svestranost i umijeće pred kamerama.
Aćimović odbio ulogu u Našoj maloj klinici: "Zvao me Đuro za portira. Ja sam mu rekao: Enis Bešlagić"
Dejan Aćimović je u podcastu Kamera, akcija, Voyo! podijelo i manje znane detalje o svojoj karijeri, kao i zanimljivost da je u Našoj maloj klinici upravo on trebao glumiti portira: "U Našoj maloj klinici me Đuro zvao za portira. Ja sam mu rekao: Enis Bešlagić. Bešlagić je napravio karijeru na osnovu toga." Nikada, priznao je, nije zažalio zbog odbijene uloge, ako se nije osjećao bliskim toj ulozi.
Aćimović je u podcastu otkrio i svoj hobi, kakav je otac, što mu je najvažnije u životu, te čime se trenutno bavi. Pričao je i kako pamti Enu Begović, o svom redateljskom prvijencu i kako provodi dane na setu. Osim u ulozi Koste Balabana u "Tajkunu 2", Aćimovića na Voyo gledajte i u krimi seriji "Nemirni".