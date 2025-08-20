Dino Dvornik danas bi slavio 61. rođendan: Kultni show 'Dvornikovi' pogledajte na platformi Voyo

Da je živ, kralj funka Dino Dvornik danas bi slavio 61. rođendan. Osim što je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni, publiku je oduševljavao i u kultnom reality showu 'Dvornikovi', snimanom 2006. godine.

U toj popularnoj emisiji, koja se tada prikazivala na RTL-u, a danas je dostupna na platformi Voyo, Dino i njegova obitelj pokazali su se u svom najboljem izdanju – duhoviti, autentični i potpuno stvarni. 'Dvornikovi' su bili originalan spoj realityja i igrane forme, prepun smijeha, neočekivanih situacija, obiteljskih prepirki, emocija i, naravno, glazbe.

Kamere su ih pratile 24 sata dnevno, ne samo u njihovu zagrebačkom domu, nego i tijekom svakodnevnih obaveza izvan kuće. Gledatelji su tako imali jedinstvenu priliku zaviriti u njihov život – od koncerata, poslovnih i roditeljskih sastanaka, preko tuluma, pa sve do obiteljskog ljetovanja.