Dino Dvornik danas bi slavio 61. rođendan: Kultni show 'Dvornikovi' pogledajte na platformi Voyo

Osim što je Dino Dvornik ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni, publiku je oduševljavao i u kultnom reality showu 'Dvornikovi', snimanom 2006. godine

RTL.hr
20.08.2025 09:54

Da je živ, kralj funka Dino Dvornik danas bi slavio 61. rođendan. Osim što je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni, publiku je oduševljavao i u kultnom reality showu 'Dvornikovi', snimanom 2006. godine.

Dvornikovi
Dvornikovi FOTO: RTL

U toj popularnoj emisiji, koja se tada prikazivala na RTL-u, a danas je dostupna na platformi Voyo, Dino i njegova obitelj pokazali su se u svom najboljem izdanju – duhoviti, autentični i potpuno stvarni. 'Dvornikovi' su bili originalan spoj realityja i igrane forme, prepun smijeha, neočekivanih situacija, obiteljskih prepirki, emocija i, naravno, glazbe.

Kamere su ih pratile 24 sata dnevno, ne samo u njihovu zagrebačkom domu, nego i tijekom svakodnevnih obaveza izvan kuće. Gledatelji su tako imali jedinstvenu priliku zaviriti u njihov život – od koncerata, poslovnih i roditeljskih sastanaka, preko tuluma, pa sve do obiteljskog ljetovanja.

Dvornikovi
Dvornikovi FOTO: RTL

Format 'Dvornikovih' kombinira elemente serije, reality showa i biografskih intervjua s članovima obitelji. Kroz petnaest epizoda, u trajanju od 45 minuta, publika je mogla upoznati ne tako savršen, ali beskrajno zabavan život hrvatskog kralja funka i njegove obitelji.

Reality show 'Dvornikovi' gledajte na platformi Voyo!

