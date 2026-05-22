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DONUT 9 - najatraktivnija utrka sezone u borbi za vrh u veličanstvenom adrenalinskom noćnom driftu ekskluzivno na platformi Voyo!

Počinje najuzbudljiviji dio sezone DONUT međunarodnog kupa 2026. godine! Vozači se sele na poligon Westgate Shopping Cityja u okolici Zagreba, gdje započinje treća runda drifta 30. i 31. svibnja! U nedjelju, 31. svibnja od 19.15 sati na platformi Voyo pratite uživo finalnu utrku sezone

RTL.hr
22.05.2026 14:30

Nova serija drifta bit će posebno atraktivna jer se događa pod okriljem noći, pod svjetlima reflektora! Osim na samoj lokaciji, utrke se mogu pratiti i na streamingu! Pa se tako, u nedjelju 31. svibnja od 19.15 sati, TOP 32 eliminacijske vožnje i finalne borbe novog DONUT 9 izdanja uživo gledaju na platformi Voyo!

Donut 9
Donut 9 FOTO: Voyo

Dva kruga regionalne drift utrke DONUT međunarodnog kupa 2026. na BUGATTI Rimac poligonu u Mičevcu i splitskim Stinicama su iza nas. Sada se vozači sele na poligon Westgate Shopping Cityja, na utrku koja je, zbog lokacije i noćne atmosfere, prošle godine ostavila poseban dojam. Bit će to najvažniji ovogodišnji test na kojem će vodeći vozači željeti učvrstiti svoja mjesta, dok će drugi tražiti šansu za proboj i povratak, odnosno priliku da pokažu da se oni mogu smjestiti na čelne pozicije među najbolje. Marko Brdek u BMW E46 s 500 HP zasjeo je na prvu poziciju sa 165 bodova, no njegovi pratitelji ne zaostaju puno. U trećoj rundi situacija se može lako promijeniti jer Ivo Znaor ima 155 bodova, dok je Toma Ostojić treći sa 141 bodom. Adrian Petričević, aktualni prvak Donuta 9, ali i Hrvatske u driftu, četvrti je te lovi priključak za prvom trojicom. 

Ključni trenutak sezone drifta Donuta 9 na Westgate City poligonu pratite uživo na platformi Voyo, 31. svibnja od 19.15 sati!

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