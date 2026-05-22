DONUT 9 - najatraktivnija utrka sezone u borbi za vrh u veličanstvenom adrenalinskom noćnom driftu ekskluzivno na platformi Voyo!

Nova serija drifta bit će posebno atraktivna jer se događa pod okriljem noći, pod svjetlima reflektora! Osim na samoj lokaciji, utrke se mogu pratiti i na streamingu! Pa se tako, u nedjelju 31. svibnja od 19.15 sati, TOP 32 eliminacijske vožnje i finalne borbe novog DONUT 9 izdanja uživo gledaju na platformi Voyo!

Dva kruga regionalne drift utrke DONUT međunarodnog kupa 2026. na BUGATTI Rimac poligonu u Mičevcu i splitskim Stinicama su iza nas. Sada se vozači sele na poligon Westgate Shopping Cityja, na utrku koja je, zbog lokacije i noćne atmosfere, prošle godine ostavila poseban dojam. Bit će to najvažniji ovogodišnji test na kojem će vodeći vozači željeti učvrstiti svoja mjesta, dok će drugi tražiti šansu za proboj i povratak, odnosno priliku da pokažu da se oni mogu smjestiti na čelne pozicije među najbolje. Marko Brdek u BMW E46 s 500 HP zasjeo je na prvu poziciju sa 165 bodova, no njegovi pratitelji ne zaostaju puno. U trećoj rundi situacija se može lako promijeniti jer Ivo Znaor ima 155 bodova, dok je Toma Ostojić treći sa 141 bodom. Adrian Petričević, aktualni prvak Donuta 9, ali i Hrvatske u driftu, četvrti je te lovi priključak za prvom trojicom.

Ključni trenutak sezone drifta Donuta 9 na Westgate City poligonu pratite uživo na platformi Voyo, 31. svibnja od 19.15 sati!