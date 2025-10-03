Novosti
Dvostruko slavlje u Sarajevu! U BiH stigla platforma Voyo, a omiljena Antonija Blaće proslavila rođendan

VOYO Storytellers Meetup u Sarajevu okupio je brojne istaknute medijske profesionalce te poznata lica iz javnog i kulturnog života. Omiljena televizijska imena cijele regije – RTL-ovi Antonija Blaće i Andrija Jarak stigli su kako bi uveličali novo poglavlje u regionalnoj priči o streaming platformi Voyo

03.10.2025 11:42

Brojni istaknuti medijski profesionalci i poznata lica iz javnog i kulturnog života te svijeta influencera, koji su imali privilegiju prisustvovati sinoćnjem Voyo Storytellers Meetupu u sarajevskom restoranu Four Seasons, rado će se sjećati ovog eventa jer - streaming platforma Voyo stigla je na tržište Bosne i Hercegovine, a taj je događaj uveličalo dvjestotinjak gostiju.

"Svaka priča ima svoj početak, a večeras smo zajedno otvorili novu priču platforme Voyo u BiH. Naša misija je pružiti publici platformu koja nudi kvalitetan i raznovrstan sadržaj", istaknuo je Matej Lončarić, direktor digitalnog poslovanja u CME Adria.

Matej Lončarić, Glavni direktor Digitala, CME Adria
FOTO: Voyo BiH

Prepoznatljiva lica,  Antonija Blaće i Andrija Jarak, pozdravili su okupljene i poželjeli platformi Voyo dugu i sretnu plovidbu u streaming vodama BiH. Jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih televizijskih novinara i reportera Andrija Jarak, premijeru svog izvanrednog true crime serijala 'Dosje Jarak' ima ekskluzivno upravo na platformi Voyo. gdje od 23. listopada izlaze nove epizode te će se među njima naći i jedna velika priča iz BiH.

Antonija Blaće
FOTO: Voyo BiH

Ponosan sam na nove epizode Dosjea Jarak, koje smo snimali ne samo u Hrvatskoj, već i u Bosni i Hercegovini te Srbiji. Projekt je izuzetno zahtjevan jer ga realiziramo u skladu sa svjetskim produkcijskim standardima. Nova epizoda bit će dostupna na platformi Voyo 23. listopada. Vjerujem da će gledateljima u BiH biti posebno zanimljive epizode koje smo snimali upravo ovdje", rekao je Andrija Jarak. 

Andrija Jarak
FOTO: Voyo BiH

Tijekom Voyo Storytellers Meetupa, razloga za proslavu bilo je niz. Osim slavlja zbog dolaska streaming platforme Voyo u BiH, slavilo se još nešto! Naime, proslavljena hrvatska televizijska voditeljica Antonija Blaće u Sarajevu je proslavila i svoj rođendan! Dugogodišnje zaštitno lice RTL-a, prekaljena televizijska profesionalka, cijenjena u cijeloj regiji, Blaće ima puno razloga za slavlje i sreću. Nakon što su je kolege iznenadili prigodnom rođendanskom tortom, voditeljica nije skrivala sreću!

Antonija Blaće
FOTO: Voyo BiH

Sretna sam što sam ovdje i presretna zbog ove divne dobrodošlice. Da, imam neke insajderske informacije o Gospodinu Savršenom, ali ih neću otkriti. Ono što mogu otkriti je da smo već snimili gotovo cijelu novu sezonu Života na vagi – preostalo je još samo finale", izjavila je  Antonija Blaće, kojoj su kolege priredile rođendansko iznenađenje.

Matej Lončarić, Andrija Jarak, Antonija Blaće, Antun Glavica
FOTO: Voyo BiH

Voyo je moderna streaming platforma u vlasništvu Central European Media Enterprises (CME), odranije prisutna u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Platforma se izdvaja po originalnim sadržajima (VOYO Originals), ekskluzivnim serijama i filmovima dostupnim samo na platformi Voyo te po mogućnosti gledanja sadržaja 24 sata prije televizijske premijere. Sinoćnji meetup označio je početak nove, uzbudljive faze platforme u BiH, a brojni gosti potvrdili su da postoji radoznalost i entuzijazam za kvalitetan digitalni sadržaj.

Maida
FOTO: Voyo BiH
Voyo BiH
FOTO: Voyo BiH
Predstavljanje Voyo BiH
FOTO: Voyo BiH
Voyo BiH antonija blaće andrija jarak maida
