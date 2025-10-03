Dvostruko slavlje u Sarajevu! U BiH stigla platforma Voyo, a omiljena Antonija Blaće proslavila rođendan

Brojni istaknuti medijski profesionalci i poznata lica iz javnog i kulturnog života te svijeta influencera, koji su imali privilegiju prisustvovati sinoćnjem Voyo Storytellers Meetupu u sarajevskom restoranu Four Seasons, rado će se sjećati ovog eventa jer - streaming platforma Voyo stigla je na tržište Bosne i Hercegovine, a taj je događaj uveličalo dvjestotinjak gostiju.
"Svaka priča ima svoj početak, a večeras smo zajedno otvorili novu priču platforme Voyo u BiH. Naša misija je pružiti publici platformu koja nudi kvalitetan i raznovrstan sadržaj", istaknuo je Matej Lončarić, direktor digitalnog poslovanja u CME Adria.
Prepoznatljiva lica, Antonija Blaće i Andrija Jarak, pozdravili su okupljene i poželjeli platformi Voyo dugu i sretnu plovidbu u streaming vodama BiH. Jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih televizijskih novinara i reportera Andrija Jarak, premijeru svog izvanrednog true crime serijala 'Dosje Jarak' ima ekskluzivno upravo na platformi Voyo. gdje od 23. listopada izlaze nove epizode te će se među njima naći i jedna velika priča iz BiH.
Ponosan sam na nove epizode Dosjea Jarak, koje smo snimali ne samo u Hrvatskoj, već i u Bosni i Hercegovini te Srbiji. Projekt je izuzetno zahtjevan jer ga realiziramo u skladu sa svjetskim produkcijskim standardima. Nova epizoda bit će dostupna na platformi Voyo 23. listopada. Vjerujem da će gledateljima u BiH biti posebno zanimljive epizode koje smo snimali upravo ovdje", rekao je Andrija Jarak.
Tijekom Voyo Storytellers Meetupa, razloga za proslavu bilo je niz. Osim slavlja zbog dolaska streaming platforme Voyo u BiH, slavilo se još nešto! Naime, proslavljena hrvatska televizijska voditeljica Antonija Blaće u Sarajevu je proslavila i svoj rođendan! Dugogodišnje zaštitno lice RTL-a, prekaljena televizijska profesionalka, cijenjena u cijeloj regiji, Blaće ima puno razloga za slavlje i sreću. Nakon što su je kolege iznenadili prigodnom rođendanskom tortom, voditeljica nije skrivala sreću!
Sretna sam što sam ovdje i presretna zbog ove divne dobrodošlice. Da, imam neke insajderske informacije o Gospodinu Savršenom, ali ih neću otkriti. Ono što mogu otkriti je da smo već snimili gotovo cijelu novu sezonu Života na vagi – preostalo je još samo finale", izjavila je Antonija Blaće, kojoj su kolege priredile rođendansko iznenađenje.
Voyo je moderna streaming platforma u vlasništvu Central European Media Enterprises (CME), odranije prisutna u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Platforma se izdvaja po originalnim sadržajima (VOYO Originals), ekskluzivnim serijama i filmovima dostupnim samo na platformi Voyo te po mogućnosti gledanja sadržaja 24 sata prije televizijske premijere. Sinoćnji meetup označio je početak nove, uzbudljive faze platforme u BiH, a brojni gosti potvrdili su da postoji radoznalost i entuzijazam za kvalitetan digitalni sadržaj.