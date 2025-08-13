Novosti
Love Island UK

EKSKLUZIVNO! Fatalni Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill The Tea': 'Ljubio sam i Hrvatice'

Boris Vidović gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea', gdje je otkrio niz detalja iz svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK'

RTL.hr
13.08.2025 14:36

Boris Vidović (28) gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the tea', gdje je otkrio niz detalja iz svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK' koju možete pratiti na platformi Voyo. Inače, Boris je rođen u Sloveniji, a korijene vuče iz Bosne i Hercegovine. Posebno je naglasio i koliko mu znači podrška obitelji. "Mama je moj najveći fan, ali ne voli moje tetovaže", otkrio je.

Ove je godine sudjelovao u 12., ujedno i najpopularnijoj sezoni jednog od najpoznatijih reality showova na svijetu. Ušao je kao "bombshell" u Casa Amor, spreman pomrsiti ljubavne račune i boriti se za naklonost djevojaka. Na kraju je završio s Emmom, a iz showa je ispao u 44. epizodi, kao kandidat s najmanje glasova publike. U podcastu je govorio o njihovoj strasti, ali i ekskluzivno otkrio pikanterije sa snimanja. 

Boris
Boris FOTO: RTL

"Emma je jako simpatična djevojka, zanimljiva, stalno smo se smijali. Emma i ja nismo u vezi, mi smo samo prijatelji. Ona živi u Norwichu u Engleskoj, daleko je to i nema smisla", rekao je Boris u podcastu. Dotaknuo se i događaja u "skrovištu" pod pokrivačem, koji su izazvali interes gledatelja.

"Sve što se dogodi pod pokrivačem, izgleda grozno, ali moram reći da smo se samo poljubili i ništa više", istaknuo je.

U podcastu je priznao i kako je ljubio Hrvatice te kako je otvoren za sve ljubavne prilike i izvan showa. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Boris je podijelio i neke zanimljivosti iz života u vili. "Tamo je frižider stalno pun, ima slatkiša na svakom koraku. Nisam baš ponosan na to, tako da griješio sam sa slatkišima", priznao je. Dodao je i da natjecatelji nisu znali koliko je sati te da su imali strogo isplaniran raspored snimanja, a da je tijekom showa stekao brojne prijatelje. Tijekom gostovanja u podcastu pokazao je i drugu stranu sebe – žonglirao je nogometnom loptom, zapjevao i zaplesao.

Njegov atraktivan izgled, šarm i samopouzdanje osvojili su brojne gledatelje, a mnogi ga smatraju jednim od najzgodnijih muškaraca u povijesti showa. Osim toga, Boris je priznao i da rado ljetuje u Hrvatskoj, osobito u Istri te je otkrio da je već ljubio Hrvaticu. "Ne bih se branio neke prelijepe Hrvatice", poručio je uz osmijeh.

Spektakularnu 12. sezonu omiljenog reality showa 'Love Island UK' ne propusti samo na platformi Voyo!


Boris Vidović Spill the tea
Love Island UK

Fatalni Boris ispao iz 'Love Islanda UK': 'Pomalo sam tužan, ali i sretan što sam bio u ovoj divnoj kući'

