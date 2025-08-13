EKSKLUZIVNO! Fatalni Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill The Tea': 'Ljubio sam i Hrvatice'

Boris Vidović gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea', gdje je otkrio niz detalja iz svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK'

Boris Vidović (28) gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the tea', gdje je otkrio niz detalja iz svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK' koju možete pratiti na platformi Voyo. Inače, Boris je rođen u Sloveniji, a korijene vuče iz Bosne i Hercegovine. Posebno je naglasio i koliko mu znači podrška obitelji. "Mama je moj najveći fan, ali ne voli moje tetovaže", otkrio je. Ove je godine sudjelovao u 12., ujedno i najpopularnijoj sezoni jednog od najpoznatijih reality showova na svijetu. Ušao je kao "bombshell" u Casa Amor, spreman pomrsiti ljubavne račune i boriti se za naklonost djevojaka. Na kraju je završio s Emmom, a iz showa je ispao u 44. epizodi, kao kandidat s najmanje glasova publike. U podcastu je govorio o njihovoj strasti, ali i ekskluzivno otkrio pikanterije sa snimanja.

"Emma je jako simpatična djevojka, zanimljiva, stalno smo se smijali. Emma i ja nismo u vezi, mi smo samo prijatelji. Ona živi u Norwichu u Engleskoj, daleko je to i nema smisla", rekao je Boris u podcastu. Dotaknuo se i događaja u "skrovištu" pod pokrivačem, koji su izazvali interes gledatelja. "Sve što se dogodi pod pokrivačem, izgleda grozno, ali moram reći da smo se samo poljubili i ništa više", istaknuo je. U podcastu je priznao i kako je ljubio Hrvatice te kako je otvoren za sve ljubavne prilike i izvan showa.

