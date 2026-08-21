Ekskluzivno na Voyo od ove subote pratite uzbudljive susrete portugalske nogometne lige!

Portugalska liga, službenog naziva Liga Portugal Betclic , tradicionalno je jedno od najzanimljivijih europskih nogometnih prvenstava, ponajprije zbog velike konkurencije između velikih rivala Porta, Sportinga i Benfice. Riječ je o ligi s 18 klubova i 34 kola, a uz borbu za naslov posebnu težinu imaju mjesta koja vode u europska natjecanja.

Uz utakmice njemačkog nogometnog kupa, Formulu 1, FNC, Supebike, DONUT automobilističke utrke i ostale sportske spektakle dostupne na platformi, osiguravanje prava na prijenos utakmica portugalske nogometne lige još je jedan pokazatelj kontinuiranog ulaganja i širenja Voyo sportske ponude.

Aktualni prvak je FC Porto, koji je prošle sezone do 31. naslova prvaka stigao na impresivan način, naime, naslov je osigurao već dva kola prije kraja, a prvenstvo završio s 88 bodova, ispred Sportinga (82) i Benfice (80). Porto je pritom imao i najbolju obranu lige, dok je njegov veznjak Victor Froholdt proglašen igračem sezone, a trener Francesco Farioli trenerom godine. Portu je to bio 31. naslov prvaka Portugala, prvi nakon četiri godine.

I nova će portugalska klupska sezona 2026./2027., koja je startala početkom kolovoza, biti itekako napeta i nepredvidiva! Nakon dva odigrana kola četiri momčadi imaju maksimalnih šest bodova – Arouca, Porto, Marítimo i Sporting. Posebno se istaknula Arouca, koja je uz dvije pobjede postigla pet pogodaka i još nije primila nijedan, pa zahvaljujući najboljoj gol-razlici drži prvo mjesto. Aktualni prvak FC Porto također je savršenog učinka i bez primljenog pogotka, dok je Marítimo, povratnik u elitni rang, jedno od najugodnijih iznenađenja ranog dijela prvenstva.

Sporting je nakon uvodnog remija protiv Estrele Amadore u drugom kolu slavio protiv Vitorije Guimares i priključio se vodećoj skupini. Nešto lošije u sezonu je ušla Benfica, koja je nakon remija s Académicom u prvom kolu u drugom ipak pokazala snagu uvjerljivom pobjedom 7:0 na gostovanju kod Casa Pie. S četiri boda Benfica je trenutno iza vodeće četvorke, ali uz impresivnu gol-razliku i jasnu najavu da će se uključiti u borbu za sam vrh.

U Ligi Portugal Betclic ove sezone gledamo i trojicu Hrvata – bivši dinamovac Dario Špikić član je kluba Rio Ave, Dominik Prpić igra za prvaka Porto, a mladi vratar Ivan Mandić brani vrata kluba Casa Pia.

A od aktualnog trećeg kola u napetim nogometnim susretima moći će uživati i gledatelji na platformi Voyo! Već ove subote od 21.30 sati na rasporedu je prijenos utakmice Sporting Lisabon – Alverca, uz RTL-ova komentatora Filipa Brkića.

Vrhunski nogomet Lige Portugal Betclic i borbu za titulu prvaka odsad gledamo uživo na platformi Voyo!