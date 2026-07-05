Erling Haaland osvojio je internet – evo zašto je norveški napadač postao viralni fenomen

Norveški napadač Erling Haaland nije samo stroj za golove koji terorizira obrane diljem Europe. Njegova nevjerojatna popularnost prelila se s travnjaka na društvene mreže, gdje je postao prava internetska senzacija. Njegov jedinstveni digitalni trag, ispunjen humorom, autentičnošću i ponekim bizarnim izletom u prošlost, stvorio je sliku sportaša potpuno drugačijeg od njegovih suvremenika. Ipak, nedavno je upravo ta slika postala metom vješte digitalne manipulacije koja je zavarala milijune.

Fenomen sa Snapchata koji je osvojio internet

Dok je na terenu vodio Norvešku kroz Svjetsko prvenstvo, Haaland je izvan njega gradio reputaciju internetske zvijezde. Njegov Snapchat profil, koji prati više od dva i pol milijuna ljudi, postao je nezaobilazno mjesto za obožavatelje. Umjesto uštogljenih PR objava, Haaland je nudio nefiltrirani uvid u svoj život: od selfieja sa Shrekom i igranja s filterima do snimki šetnje New Yorkom, gdje se šalio kako ga nitko ne prepoznaje. Njegove objave djelovale su kao javno dostupan grupni chat s prijateljima, a obožavatelji su prihvatili taj autentični pristup. Njegova ležernost kulminirala je u izjavi nakon ključne pobjede, kada je na pitanje o sljedećem protivniku nonšalantno odgovorio: 'Iskreno, nije me previše briga. Prošli smo, a to je nevjerojatno.'

icon-expand Haaland FOTO: TMDB

Zaboravljeni glazbeni izlet: Haaland kao reper

I dok je video s hranom bio lažan, Haalandov stvarni citat iz prošlosti zvuči kao da je došao iz istog, pomalo bizarnog svijeta. Puno prije golova u Ligi prvaka i Manchester Cityju, kao tinejdžer se okušao u glazbenim vodama. Bio je član rep grupe Flow Kingz s prijateljima iz djetinjstva i nogometašima, Erikom Botheimom i Erikom Sandbergom. Njihov hit iz 2016., 'Kygo jo', postao je viralan godinama kasnije, a video prikazuje trojac kako izvodi nespretne plesne pokrete na dječjem igralištu. Haaland, pod umjetničkim imenom Lyng, imao je posebno pamtljive stihove. Dok su prijatelji repali o kupovini roštilja i Cezarovoj salati, Haaland se dotaknuo ozbiljnijih tema: 'Dečki, prestanite pričati gluposti... pričajmo o svjetskoj krizi, mislim da je to puno važnije.' No, brzo se vratio na svoj omiljeni motiv, samouvjereno zaključivši: 'Čak i dobro izgledam dok jedem, mislim da je to točno.'

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