Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Evo kada i gdje gledati drift spektakl Donut 9

Westgate će ponovno postati epicentar regionalne drift scene u još spektakularnijem izdanju

RTL.hr
31.05.2026 08:45

Nakon eksplozivnog otvaranja sezone, Donut International Cup vraća se u Zagreb. Najiščekivanija runda ovogodišnjeg prvenstva, Donut 9, održat će se 30. i 31. svibnja u Westgate Shopping Cityju kao jedinstveni noćni spektakl.

Vrhunac sezone pod reflektorima

Westgate će ponovno postati epicentar regionalne drift scene u još spektakularnijem izdanju. Prostrano prizorište i noćna atmosfera stvorit će jedinstveno trkaće iskustvo. Staza je poznata po velikim brzinama, a noćni format dodatno će pridonijeti napetosti, zahtijevajući od vozača iznimnu vještinu i hrabrost.

Donut 9
Donut 9 FOTO: Voyo

Borba za naslov se zaoštrava

S obzirom na minimalne bodovne razlike, utrka u Westgateu mogla bi biti ključna za naslov. Mladi Solinjanin Toma Ostojić, nakon sjajnog drugog mjesta u Splitu, sada je pod pritiskom da potvrdi svoj talent. Konkurenciju mu zaoštrava iskusni Ivo Znaor, pobjednik splitske utrke. Tu je i miljenik publike i prošlogodišnji prvak Adrian Petričević koji traži iskupljenje nakon trećeg mjesta u Splitu. Račune će im pokušati pomrsiti i aktualni prvak Marko Brdek te uvijek opasni Nikola Ilić i Erik Janković.

Adrenalinski vikend za sve posjetitelje

Posjetitelje očekuje vikend vrhunske drift akcije. Subota je rezervirana za treninge i kvalifikacije uz cjelodnevni program za posjetitelje, dok nedjelja donosi finalne borbe i spektakularnu noćnu završnicu. Tada će biti okrunjen pobjednik treće runde kupa. Uz stazu, posjetitelji mogu očekivati bogat zabavni program te ponudu hrane i pića. Prijenos glavnog programa počinje u nedjelju u 15 sati na platformi Voyo.

Pridružite se nezaboravnom vikendu ispunjenom adrenalinom, bukom snažnih motora i jedinstvenom atmosferom koja se ne propušta. Borba za naslov prvaka postaje sve intenzivnija, a Westgate je postaja na kojoj se lomi prvenstvo.

DONUT Drift 09 gledajte na Voyo 31. svibnja od 15 sati na platformi Voyo

donut 9 voyo
Moglo bi te zanimati

Ona ima lice i tijelo koje je zaludilo svijet! Upoznajte Olandriu iz 'Love Islanda'

Sezona koja je srušila internet: Sve o dramama i viralnim trenucima 'Love Islanda USA' koji stiže na Voyo

Tko ne bi preživio 24 sata bez interneta? Mladi Vatreni dali hit odgovore

Ahilej FNC 31 by Meridianbet - Ilić protiv Barbira te Kraska protiv Truščeka u borbama za titule, u teškoj Stošić čeka UFC veterana Hardyja u Areni Beograd!

DONUT 9 - najatraktivnija utrka sezone u borbi za vrh u veličanstvenom adrenalinskom noćnom driftu ekskluzivno na platformi Voyo!

Pročitaj na Net.hr
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu
Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju