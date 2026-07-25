Fatalni Turčin miljenik je gledateljica! Ne propustite ga na platformi Voyo

Njegova karijera, koja se proteže od turskih romantičnih komedija do velikih međunarodnih produkcija, svjedoči o nevjerojatnoj svestranosti, a brojne uspješnice koje su mu donijele status zvijezde dostupne su i domaćoj publici putem platforme Voyo.

Epska avantura i talijanski krimić

Yamanova najnovija uloga je ona legendarnog gusara u raskošnoj produkciji 'Sandokan', smještenoj na Borneo 1841. godine. On glumi malezijskog princa koji vodi otpor protiv britanskih kolonijalista, a radnja prati njegovu borbu za slobodu, ali i zabranjenu ljubav s Lady Mariannom, kćeri britanskog konzula. Zahtjevna uloga tražila je višemjesečne pripreme, tijekom kojih je glumac smršavio deset kilograma te savladao jahanje i borilačke vještine.

icon-expand Sandokan: Princ pirata FOTO: Fremantle

Paralelno s tim, Yaman je osvojio i talijansko tržište kao glavni glumac u hit seriji 'Viola boje mora'. U njoj tumači policijskog inspektora Francesca Demira, čovjeka s izvanrednim instinktom, ali i emocionalno suzdržanog i nepovjerljivog prema ljudima. Njegov se svijet mijenja kad počne surađivati s novinarkom Violom (Francesca Chillemi), čiji mu dar sinestezije pomaže u rješavanju zločina. Ova uloga omogućila mu je da istraži psihološki nijansiraniji lik.

icon-expand Francesca Chillemi i Can Yaman, Viola boje mora FOTO: RTL

Uloge koje su ga lansirale među zvijezde

Ipak, uloga koja ga je pretvorila u međunarodni fenomen bila je ona u seriji 'Sanjalica'. Kao Can Divit, karizmatični fotograf i vlasnik marketinške agencije slobodnog duha, osvojio je srca gledatelja diljem svijeta. Priča o ljubavi između njega i Sanem, djevojke iz susjedstva koja sanja o tome da postane spisateljica, postala je globalni hit.

icon-expand Sanjalica FOTO: RTL

O njezinoj popularnosti svjedoči i anegdota da je glumac Bradley Cooper otkrio kako je Yaman omiljeni glumac njegove majke upravo zbog te serije. Njegov šarm ponovno dolazi do izražaja u 'Gospodinu pogrešnom', gdje se udružio s glumicom Özge Gürel. Tumači Ozgura, bogatog vlasnika restorana i zakletog neženju, dok ona glumi Ezgi, djevojku umornu od ljubavnih razočaranja. Kako bi se riješio pritiska svoje majke, Ozgur predlaže Ezgi da glumi njegovu djevojku, a zauzvrat joj obećava pomoći u osvajanju drugog muškarca. Njihova igra, naravno, prerasta u neočekivanu romansu.

icon-expand Gospodin pogrešni FOTO: PLAY Premium