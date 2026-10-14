FNC prvi put stiže u Sjevernu Makedoniju! Veliki borilački spektakl pratite uživo na platformi VOYO

Nakon spektakla u Zagrebu, Fight Nation Championship nastavlja širiti svoje granice! FNC će se prvi će put održati u Sjevernoj Makedoniji, a ljubitelje borilačkih sportova 24. listopada očekuje večer puna uzbuđenja. Kao i dosad, svi će gledatelji moći pratiti borbe uživo na platformi VOYO.

Sportski centar Boris Trajkovski u Skopju ugostit će neke od najpoznatijih regionalnih MMA boraca, a glavna borba večeri bit će okršaj za titulu lake kategorije između aktualnog prvaka Lom-Alija Eskieva i srpskog borca Marka Bojkovića.

Eskiev u Skopje stiže obraniti svoj pojas, dok će Bojković pokušati doći do najveće pobjede u karijeri i osvojiti naslov prvaka.