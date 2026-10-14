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FNC prvi put stiže u Sjevernu Makedoniju! Veliki borilački spektakl pratite uživo na platformi VOYO

FNC nastavlja osvajati nove destinacije! Nakon spektakularne večeri u zagrebačkoj Areni, najveća regionalna MMA organizacija prvi put stiže u Sjevernu Makedoniju. Skopje će 24. listopada ugostiti FNC 34, a u glavnoj borbi večeri Lom-Ali Eskiev branit će titulu protiv Marka Bojkovića

RTL.hr
14.10.2026 15:15

Nakon spektakla u Zagrebu, Fight Nation Championship nastavlja širiti svoje granice! FNC će se prvi će put održati u Sjevernoj Makedoniji, a ljubitelje borilačkih sportova 24. listopada očekuje večer puna uzbuđenja. Kao i dosad, svi će gledatelji moći pratiti borbe uživo na platformi VOYO.

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f2ef49e721_1080205 FOTO: Video

Sportski centar Boris Trajkovski u Skopju ugostit će neke od najpoznatijih regionalnih MMA boraca, a glavna borba večeri bit će okršaj za titulu lake kategorije između aktualnog prvaka Lom-Alija Eskieva i srpskog borca Marka Bojkovića.

Eskiev u Skopje stiže obraniti svoj pojas, dok će Bojković pokušati doći do najveće pobjede u karijeri i osvojiti naslov prvaka.

Marko Bojković, FNC
Marko Bojković, FNC FOTO: RTL

Osim njih, gledatelje očekuju i drugi zanimljivi okršaji, među kojima su borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova.

FNC 34 održat će se u subotu, 24. listopada, s početkom u 19 sati, a cijeli borilački spektakl gledajte uživo i ekskluzivno na platformi VOYO!

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