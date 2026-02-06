Gdje i kada gledati futsal Hrvatska - Francuska? Utakmicu za povijesnu medalju

Hrvatska futsalska reprezentacija u subotu će u ljubljanskoj Areni Stožice tražiti iskupljenje za polufinalni poraz i boriti se za prvu, povijesnu medalju na velikim natjecanjima. Protivnik u utakmici za treće mjesto na Europskom prvenstvu je Francuska, reprezentacija s kojom su izabranici Marinka Mavrovića i otvorili ovaj turnir, a sve možete pratiti na platformi Voyo i na RTL2 .

Obje su reprezentacije u borbu za broncu ušle nakon poraza od velikih futsalskih sila. Hrvatska je u [napetom polufinalu pružila fantastičan otpor moćnoj Španjolskoj, no na kraju je poražena rezultatom 1:2. Unatoč zaostatku od dva gola, naši su reprezentativci smanjili rezultat i u samoj završnici bili na milimetar do produžetka, kada je David Mataja pogodio vratnicu. S druge strane, Francuska je izgubila od branitelja naslova Portugala s 1:4. Iako su Francuzi poveli, Portugal je pokazao svoju snagu i s četiri uzastopna pogotka osigurao mjesto u finalu.

Susret za broncu bit će repriza utakmice s početka prvenstva. Hrvatska i Francuska susrele su se u prvom kolu skupine A u Rigi, a taj je dvoboj završio bez pobjednika, rezultatom 2:2. Bila je to tvrda i izjednačena utakmica u kojoj je za Hrvatsku oba pogotka postigao Duje Kucura, dok su za Francuze precizni bili Mamadou Touré i Ouassini Guirio. Taj rezultat pokazao je da se radi o dvjema podjednakim momčadima, što obećava novu neizvjesnu bitku u Ljubljani.

Za hrvatski futsal, ova utakmica ima povijesni značaj. Pobjeda bi donijela prvu medalju s europskih ili svjetskih prvenstava, čime bi ova generacija nadmašila dosad najveći uspjeh, a to je četvrto mjesto s Eura 2012. godine, kojem je Hrvatska bila domaćin. Dodatni motiv bit će i oproštaj kapetana Franka Jelovčića, rekordera po broju nastupa i golova, koji igra svoje posljednje utakmice u nacionalnom dresu. Očekuje se i velika podrška navijača s obzirom na blizinu Ljubljane, što će sigurno biti vjetar u leđa našim igračima.

Utakmica za brončanu medalju na rasporedu je u subotu, 7. veljače, s početkom u 16:00 sati, dok će se u velikom finalu od 19:30 sastati Španjolska i Portugal. Prijenose ne propustite na platformi Voyo i na RTL2.