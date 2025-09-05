Novosti
Genijalna regionalna serija 'Tajkun'! Prvu sezonu gledajte odmah na Voyo - imamo i datum nikad viđene, nove sezone!

Započnite gledanje najuzbudljivije regionalne krimi serije odmah, nastavak stiže uskoro, ekskluzivno na Voyo!

Nakon što se oduševite prvom sezonom serije Tajkun', Voyo donosi i potpuno novu, nikad viđenu, drugu sezonu. Druga sezona donosi još više intriga i dramatičnih preokreta, s najpoznaitijom regionalnom glumačkom postavom. No, vratimo se na početak. Kad vidite glumačku postavu, shvatit ćete da 'Tajkuna' ne smijete preskočiti.

U središtu radnje serije je Vladan Simonović, moćni tajkun kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić. Tema ratnog profiterstva i visoka produkcija serije čine je jednim od najzapaženijih regionalnih televizijskih naslova.

Dragan Bjelogrlić, kojeg je publika već upoznala kroz uloge u Senke nad Balkanom, Južni vetar i Trag divljači, u 'Tajkunu' briljira u ulozi Vladana Simonovića, tajkuna koji je nekoć vladao svojim carstvom, a sada se bori s novim prijetnjama i borbama za moć. Supružnici Tihana Lazović i Branislav Trifunović donose dodatnu dubinu seriji, s Tihanom u ulozi Ksenije, bliske suradnice Vladana Simonovića.

Janko Popović Volarić igra lik Gorana Dora, a Splićanka Jelena Đokić glumi Radu Estradu. Kroz ove likove serija nudi još jedan uvid u svijet političkih i poslovnih intriga. U drugoj sezoni, 'Tajkun' okuplja još veći broj renomiranih imena. Sve ćemo vam otkriti na vrijeme.

Kreatori serije, scenarist Đorđe Milosavljević i redatelj Miroslav Terzić, donose nevjerojatan uvid u mračnu povijest 90-ih i svijeta moći. Kroz napete epizode, Simonović pokušava razjasniti pokušaj atentata na njega i suočiti se s prošlim greškama koje ga sustižu. Svaka nova epizoda donosi još više misterija, zapleta i nepredvidivih preokreta.

Ova serija nije samo priča o moći, već i o osobnim borbama likova, njihovoj prošlosti i tajnama koje izlaze na vidjelo. Prva sezona je već dostupna na Voyo. Stoga, pripremite se, jer nova, nikad u javnosti viđena, druga sezona stiže uskoro - samo na Voyo! Budite prvi koji će uživati u novoj sezoni 'Tajkuna' - koju prvi emitira Voyo!

