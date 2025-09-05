Genijalna regionalna serija 'Tajkun'! Prvu sezonu gledajte odmah na Voyo - imamo i datum nikad viđene, nove sezone!

Nakon što se oduševite prvom sezonom serije Tajkun', Voyo donosi i potpuno novu, nikad viđenu, drugu sezonu. Druga sezona donosi još više intriga i dramatičnih preokreta, s najpoznaitijom regionalnom glumačkom postavom. No, vratimo se na početak. Kad vidite glumačku postavu, shvatit ćete da 'Tajkuna' ne smijete preskočiti.

U središtu radnje serije je Vladan Simonović, moćni tajkun kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić. Tema ratnog profiterstva i visoka produkcija serije čine je jednim od najzapaženijih regionalnih televizijskih naslova.