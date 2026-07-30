Gledajte Amara Bukvića u skandinavskom hitu 'Vrijednost života': Potresna priča o ratu u Bosni

Na platformu Voyo stigla je serija 'Vrijednost života' koja kroz skandinavsku produkciju donosi priču o UN-ovim mirovnjacima u ratnoj Bosni

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Nakon što je osvojio gledatelje ulogom Tome Domazeta u seriji 'Divlje pčele', omiljeni domaći glumac Amar Bukvić stiže u izuzetno napetom izdanju. Na platformu Voyo stigla je švedsko-francuska dramska serija 'Vrijednost života' (A Life's Worth), u kojoj Bukvić igra jednu od zapaženih uloga.

Poznato lice u međunarodnom spektaklu

U seriji 'Vrijednost života' Amar Bukvić tumači lik Tomislava u izuzetno zahtjevnoj ratnoj drami smještenoj u devedesete godine. Uz Bukvića, u seriji se pojavljuju i druga poznata imena iz regije poput Ivane Roščić i Lazara Dragojevića, dok glavne švedske uloge predvodi mlada zvijezda Edvin Ryding (poznat po seriji Young Royals).

icon-expand Amar Bukvić, Vrijednost života FOTO: Voyo

O čemu se radi u seriji 'Vrijednost života'?

Radnja je smještena u jesen 1993. godine, u samom jeku rata u Bosni i Hercegovini. Prati skupinu mladih švedskih vojnika u sklopu UNPROFOR-a koji dolaze s idealističkom željom da spase živote i pomognu civilima. No, ubrzo se suočavaju sa surovom stvarnošću na terenu, političkim ograničenjima UN-a i teškim moralnim dilemama koje će ih promijeniti zauvijek.

icon-expand Vrijednost života FOTO: Voyo

Sjajna glumačka ekipa i vrhunska produkcija