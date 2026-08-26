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Goran Bogdan rame uz rame s Kate Moss u novoj Gucci kampanji! Izdvojili smo njegove najbolje uloge na platformi Voyo

Goran Bogdan s Kate Moss u novoj Gucci kampanji snimanoj u Zagrebu, a evo gdje ga možete gledati na platformi Voyo

RTL.hr
26.08.2026 16:00

Ono o čemu se šuškalo još od lipnja, kada su prozori zapuštenog hotela na zagrebačkom Laništu prekriveni crnim zastorima uz strogo osiguranje, dobilo je svoj službeni rasplet. Slavni talijanski brend Gucci predstavio je novu globalnu kampanju za kolekciju Primavera.

Glavne zvijezde upečatljivog četverominutnog spota upravo su britanski supermodel Kate Moss i naš domaći glumac Goran Bogdan. Kratki film režirao je proslavljeni Johan Renck, poznat po radu na seriji Chernobyl te glazbenim spotovima za Davida Bowieja i Madonnu.

Kate Moss, Goran Bogdan, Gucci
Kate Moss, Goran Bogdan, Gucci FOTO: Instagram

Zvučnu kulisu ovog vizualnog spektakla čini remasterirana verzija kultnog hita "Wicked Game" Chrisa Isaaka. U nadrealnoj i melankoličnoj atmosferi Kate Moss lip-syncom pokreće radnju i budi emocije prisutnih.

Goran Bogdan, Gucci
Goran Bogdan, Gucci FOTO: Instagram

U takvom okruženju Goran Bogdan pojavljuje se u elegantnom Gucci odijelu s dvostrukim kopčanjem te preuzima važnu ulogu u scenama plesa i zbližavanja likova, ostvarujući jedan od svojih najzapaženijih modno-filmskih iskoraka.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Volite Gorana Bogdana? Na platformi Voyo gledajte njegove najbolje uloge!

Dok Goran Bogdan osvaja svjetske modne i filmske krugove u društvu modnih ikona, publika na platformi Voyo može uživati u bogatoj kolekciji njegovih ponajboljih glumačkih ostvarenja koja su obilježila regionalnu produkciju.

Ljubitelji napetih kriminalističkih priča mogu ga pratiti u ulozi mračnog i kompleksnog inspektora Nikole u sve tri sezone serije 'Močvara'. Jednako uvjerljiv je i u ulozi opasnog tajnog agenta Mustafe Golubića u vizualno impresivnim 'Senkama nad Balkanom'

Močvara, Goran Bogdan
Močvara, Goran Bogdan FOTO: RTL

Sve naslove s Goranom Bogdanom gledajte odmah na Voyo platformi!

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