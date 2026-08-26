Goran Bogdan rame uz rame s Kate Moss u novoj Gucci kampanji! Izdvojili smo njegove najbolje uloge na platformi Voyo

Ono o čemu se šuškalo još od lipnja, kada su prozori zapuštenog hotela na zagrebačkom Laništu prekriveni crnim zastorima uz strogo osiguranje, dobilo je svoj službeni rasplet. Slavni talijanski brend Gucci predstavio je novu globalnu kampanju za kolekciju Primavera.

Glavne zvijezde upečatljivog četverominutnog spota upravo su britanski supermodel Kate Moss i naš domaći glumac Goran Bogdan. Kratki film režirao je proslavljeni Johan Renck, poznat po radu na seriji Chernobyl te glazbenim spotovima za Davida Bowieja i Madonnu.