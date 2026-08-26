Goran Bogdan rame uz rame s Kate Moss u novoj Gucci kampanji! Izdvojili smo njegove najbolje uloge na platformi Voyo

Ono o čemu se šuškalo još od lipnja, kada su prozori zapuštenog hotela na zagrebačkom Laništu prekriveni crnim zastorima uz strogo osiguranje, dobilo je svoj službeni rasplet. Slavni talijanski brend Gucci predstavio je novu globalnu kampanju za kolekciju Primavera.
Glavne zvijezde upečatljivog četverominutnog spota upravo su britanski supermodel Kate Moss i naš domaći glumac Goran Bogdan. Kratki film režirao je proslavljeni Johan Renck, poznat po radu na seriji Chernobyl te glazbenim spotovima za Davida Bowieja i Madonnu.
Zvučnu kulisu ovog vizualnog spektakla čini remasterirana verzija kultnog hita "Wicked Game" Chrisa Isaaka. U nadrealnoj i melankoličnoj atmosferi Kate Moss lip-syncom pokreće radnju i budi emocije prisutnih.
U takvom okruženju Goran Bogdan pojavljuje se u elegantnom Gucci odijelu s dvostrukim kopčanjem te preuzima važnu ulogu u scenama plesa i zbližavanja likova, ostvarujući jedan od svojih najzapaženijih modno-filmskih iskoraka.
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Ljubitelji napetih kriminalističkih priča mogu ga pratiti u ulozi mračnog i kompleksnog inspektora Nikole u sve tri sezone serije 'Močvara'. Jednako uvjerljiv je i u ulozi opasnog tajnog agenta Mustafe Golubića u vizualno impresivnim 'Senkama nad Balkanom'.
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