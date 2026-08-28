Hrvatska kreće na Socca Svjetskom prvenstvu: Evo gdje i kada gledati utakmicu protiv Afganistana

Hrvatska prvu utakmicu igra u subotu, 29. kolovoza u 17 sati protiv Afganistana, a susret možete pratiti na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.
Naši reprezentativci smješteni su u zahtjevnu skupinu G, u kojoj ih, osim Afganistana, čekaju Peru i Italija. Nakon prve utakmice Hrvatska će u ponedjeljak, 31. kolovoza u 11 sati igrati protiv Perua, dok je ogled s Italijom na rasporedu u srijedu, 2. rujna u 16 sati. Sve utakmice možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.
Hrvatska u Njemačku stiže s velikim ambicijama nakon odličnih rezultata posljednjih godina. U Essenu je 2023. osvojila četvrto mjesto, potom europsko srebro 2024. i broncu 2025. godine, kao i svjetsku broncu u Omanu 2024.
"Veselimo se povratku na Svjetsko prvenstvo. Iza nas su odlični rezultati posljednjih godina i oni nam daju pravo vjerovati da i u Essenu možemo napraviti velike stvari", poručio je izbornik Dino Kovač.
Socca nogomet, kod nas poznat i kao nogomet na šesterce, igra se u formatu šest na šest – pet igrača i vratar. Utakmica traje dva poluvremena po 25 minuta, nema zaleđa, a brze izmjene i dinamična igra jamče mnogo akcije i pogodaka.
Hrvatska će svoju prvu utakmicu igrati protiv Afganistana u subotu, 29. kolovoza u 17 sati, uz prijenos na kanalu ZonaSport na platformi Voyo!