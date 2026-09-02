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Hrvatska protiv Italije igra za prolazak u nokaut-fazu na platformi Voyo!

Hrvatska je, unatoč porazu od Perua, ostala na vrhu skupine jer je Afganistan iznenadio Italiju. Porazima od Perua i Afganistana, Hrvatska i Italija zakomplicirale su rasplet u skupini G u kojoj sada sve četiri momčadi nakon prva dva kola imaju po tri boda, s time da Hrvatska i Italija drže gol-razliku +1 dok su Peru i Afganistan na -1

RTL.hr
02.09.2026 10:25

Odluka o tome hoće li Hrvatska proći u nokaut-fazu pada danas u 16 sati u susretu protiv Italije, koji se može pratiti uživo na kanalu ZonaSport na platformi Voyo!

I dok Hrvatska igra protiv Italije od 16 sati, u kasnijem večernjem terminu skupinu zatvaraju Peru i Afganistan. Pobjednik dvoboja između Hrvatske i Italije sigurno prolazi dalje dok poraženi ispada s prvenstva. U slučaju da Hrvatska i Italija odigraju neriješeno, rasplet ovisi o drugoj utakmici. Ako i susret Perua i Afganistana završi bez pobjednika, Hrvatska i Italija prolaze dalje zbog bolje ukupne gol-razlike od suparnika, a o prvome mjestu odlučivat će manji broj primljenih kartona, odnosno, fair-play pravila.

Samo pobjeda Hrvatske protiv Italije rješava sve dvojbe i vodi Hrvatsku u borbu za medalje, danas u 16 sati u prijenosu na kanalu ZonaSport na platformi Voyo.

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