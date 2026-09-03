Hrvatska protiv Turske u borbi za prolaz u osminu finala Socca Svjetskog prvenstva

Turska je natjecanje u svojoj skupini završila na drugome mjestu. Poraz protiv pobjednika skupine Kazahstana, neriješen rezultat protiv Belgije te uvjerljiva pobjeda protiv Iraka osigurali su joj daljnje natjecanje i susret s Hrvatskom. Hrvatska i Turska dosad su se na socca natjecanjima susrele jednom, na Svjetskom prvenstvu 2019. godine, kada je susret u grupnoj fazi završio bez pobjednika, rezultatom 2:2.