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Hrvatska protiv Turske u borbi za prolaz u osminu finala Socca Svjetskog prvenstva

Nakon što je velikom pobjedom protiv Italije (3:1) u dramatičnoj borbi osigurala prolazak u nokaut-fazu, hrvatska socca reprezentacija danas u šesnaestini finala od 16:30 sati igra protiv reprezentacije Turske

RTL.hr
03.09.2026 11:26

Turska je natjecanje u svojoj skupini završila na drugome mjestu. Poraz protiv pobjednika skupine Kazahstana, neriješen rezultat protiv Belgije te uvjerljiva pobjeda protiv Iraka osigurali su joj daljnje natjecanje i susret s Hrvatskom. Hrvatska i Turska dosad su se na socca natjecanjima susrele jednom, na Svjetskom prvenstvu 2019. godine, kada je susret u grupnoj fazi završio bez pobjednika, rezultatom 2:2.

Hrvatska malonogometna reprezentacija
Hrvatska malonogometna reprezentacija FOTO: Voyo

Utakmicu između Hrvatske i Turske možete pratiti uživo danas od 16:30 sati na kanalu ZonaSport na platformi Voyo

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