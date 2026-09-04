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Hrvatska u osmini finala Socca Svjetskog prvenstva protiv Španjolske!

Danas od 13 sati na rasporedu je utakmica za ulazak u četvrtfinale, a Hrvatsku čeka susret protiv Španjolske - na kanalu ZonaSport na platformi Voyo!

RTL.hr
04.09.2026 10:16

Hrvatska socca reprezentacija uvjerljivom pobjedom protiv Turske (4:0) izborila je plasman među 16 najboljih momčadi svijeta na Svjetskom prvenstvu u Essenu. Danas od 13 sati na rasporedu je utakmica za ulazak u četvrtfinale, a Hrvatsku čeka susret protiv odlične Španjolske.

Socca reprezentacija
Socca reprezentacija FOTO: RTL

Pred našim je reprezentativcima težak zadatak. Španjolska je aktualni prvak Europe, no naši igrači protiv njih imaju stopostotan učinak: tri pobjede iz tri susreta. Na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2022. Hrvatska je slavila s 3:1 dok je na EuroCupu 2025. u Moldaviji Španjolsku svladala čak dvaput: u grupnoj fazi s 4:2 te u utakmici za treće mjesto s 2:1.

Utakmicu između Hrvatske i Španjolske možete pratiti uživo danas od 13 sati na kanalu ZonaSport na platformi Voyo!

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