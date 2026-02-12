Hvaljena serija temeljena na temi osvetničke pornografije stiže na Voyo! Ostavit će vas bez daha

Potresna regionalna miniserija 'Smola' dolazi premijerno na platformu Voyo! Serija je temeljna na istinitim ispovijestima žena koje su prošle kroz online nasilje te obrađuje temu osvetničke pornografije. 'Smola' kroz četiri epizode prati trudnicu Minu, kojoj u najosjetljivijem periodu života jedan klik uništi sve ono što je godinama gradila. 'Smola' na platformu Voyo stiže u petak, a kroz iduća dva vikenda gledatelji će imati prilike vidjeti autentičan prikaz online nasilja i posljedice koje ono donosi.

Poznata beogradska glumica Milica Stefanović utjelovila je Minu, mladu ženu koja se nađe u vrtlogu nemilih događaja kada njezin intimni video s bivšim dečkom izbije na površinu. U sedmom mjesecu trudnoće, njezin svijet se raspada. Budući suprug nije ono što se čini, a njezini roditelji su na rubu sloma. Dok pokušava ukloniti video s interneta te zaštititi svoj ugled, obitelj i karijeru, Mina pronalazi hrabrost da se suoči sa situacijom, svega dva mjeseca prije nego što će na svijet donijeti svoje dijete.

Seriju 'Smola' autorski potpisuju redatelj i scenarist Slobodana Skerlić te producentica Bojana Maljević, obrađujući jednu od gorućih tema današnjice. Nesiguran digitalni identitet, online nasilje i posljedice koje ostaju zauvijek - autori apostrofiraju jedno od najvažnijih pitanja svijeta u kojem živimo, uz potreban i važan naglasak na žrtve i njihove obitelji.

