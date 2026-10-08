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Hvar postaje sportski poligon OCR scene - Spartan 100M svjetsko prvenstvo uživo!

Svjetsko prvenstvo u utrkama s preprekama održava se na Hvaru od 9. do 11. listopada, a središnji događaj vikenda, u samom srcu grada Hvara, atraktivni je Spartan 100M World Championship koji će gledatelji moći vidjeti u 90-minutnom međunarodnom prijenosu na platformi Voyo od 16.30 do 18 sati

RTL.hr
08.10.2026 15:18

Spartan World Championship Hvar 2026 okuplja natjecatelje iz cijelog svijeta! Svjetsko prvenstvo u utrkama s preprekama održava se na Hvaru od 9. do 11. listopada, a središnji događaj vikenda, u samom srcu grada Hvara, atraktivni je Spartan 100M World Championship koji će gledatelji moći vidjeti u 90-minutnom međunarodnom prijenosu na platformi Voyo od 16.30 do 18 sati.

Spartan World Championship
Spartan World Championship FOTO: RTL

Otok Hvar treći put zaredom postat će središte svjetske OCR (Obstacle Course Race) scene. Spartan World Championship Hvar ponovno okuplja više od 3000 natjecatelja iz više od 50 zemalja svijeta koji će tijekom trodnevnog sportskog spektakla nastupiti u različitim disciplinama. Poligon na Hvaru integriran je u samu povijesnu jezgru grada, stjenovitu obalu i otočne trailove, a natjecatelje očekuje dinamična staza koja uključuje plivačke dionice, plutajuće prepreke u moru, tehničko trčanje uz obalu i plaže te zahtjevan uspon na hvarsku Tvrđavu. Glavni događaj tog spektakularnog natjecanja je Spartan 100M World Championship. Tada će centar grada biti dio obstacle sprinta na 100 metara, utrke prepune prepreka u kojoj će se 160 sportaša boriti za naslov svjetskog prvaka.

Spartan World Championship
Spartan World Championship FOTO: RTL

Program je otvoren i za rekreativce u otvorenim utrkama, kao i za najmlađe sudionike u Kids Raceu!

Spoj vrhunskog sporta, hvarskih prirodnih i povijesnih ljepota poseban je doživljaj za sve posjetitelje i sudionike, a centralno natjecanje Spartan 100M World Championship pratite na platformi Voyo od 16.30 do 18 sati!

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