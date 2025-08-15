Novosti
Istinita priča koja je šokirala svijet! Potresan dokumentarac 'TikTok ubojstva' gledajte na platformi Voyo

Dokumentarac 'TikTok ubojstva', koji je dostupan na Voyo platformi, je tragična priča koja otkriva mračnu stranu popularnog tiktokera, Alija Abulabana, i njegove supruge Ane

RTL.hr
15.08.2025 11:00

Na platformi Voyo je od danas dostupan novi šokantni dokumentarac 'TikTok ubojstva', koji razotkriva mračnu stranu života popularnog tiktokera Alija Abulabana i njegove supruge Ane.

TikTok ubojstva
TikTok ubojstva FOTO: Voyo

Na društvenim mrežama djelovali su poput savršenog para – zaljubljeni, nasmijani i okruženi luksuzom. No, iza te pažljivo građene slike skrivala se nasilna veza koja je završila tragično. Ova potresna priča vodi gledatelje iza kulisa, otkrivajući kako obiteljsko nasilje i opsesivna kontrola mogu prerasti u tragediju koja je šokirala obožavatelje i javnost diljem svijeta.

Par se upoznao 2014. godine u Japanu. Godine 2019. Ali je krenuo graditi online karijeru, objavljujući humoristične skečeve i imitacije likova poput Tonyja Montane iz Lica s ožiljkom. Njegovi su videozapisi redovito skupljali milijune pregleda, a Ana se ponekad pojavljivala u njima, bilo ispred ili iza kamere.

TikTok ubojstva
TikTok ubojstva FOTO: Voyo

No, za kulisa Ali je bio izrazito ljubomoran i sklon verbalnom zlostavljanju, ponekad čak i tijekom prijenosa uživo. Sve je kulminiralo 21. listopada 2021., kada je u naletu bijesa ubio Anu i njezina prijatelja Rayburna Barrona. TikTok ubojstva donosi njihovu priču kroz oči ljudi koji su ih najbolje poznavali.

Šokantan dokumentac 'TikTok ubojstva' možete gledati na platformi Voyo

Dokumentarni serijal o Diddyju također pogledajte na platformi Voyo:

