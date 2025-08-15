Istinita priča koja je šokirala svijet! Potresan dokumentarac 'TikTok ubojstva' gledajte na platformi Voyo

Na platformi Voyo je od danas dostupan novi šokantni dokumentarac 'TikTok ubojstva' , koji razotkriva mračnu stranu života popularnog tiktokera Alija Abulabana i njegove supruge Ane.

Na društvenim mrežama djelovali su poput savršenog para – zaljubljeni, nasmijani i okruženi luksuzom. No, iza te pažljivo građene slike skrivala se nasilna veza koja je završila tragično. Ova potresna priča vodi gledatelje iza kulisa, otkrivajući kako obiteljsko nasilje i opsesivna kontrola mogu prerasti u tragediju koja je šokirala obožavatelje i javnost diljem svijeta.

Par se upoznao 2014. godine u Japanu. Godine 2019. Ali je krenuo graditi online karijeru, objavljujući humoristične skečeve i imitacije likova poput Tonyja Montane iz Lica s ožiljkom. Njegovi su videozapisi redovito skupljali milijune pregleda, a Ana se ponekad pojavljivala u njima, bilo ispred ili iza kamere.