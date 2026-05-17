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Jacob Elordi zaludio je žene diljem svijeta, a sada osvaja kao mračni Elvis u filmu 'Priscilla'

Australski glumac Jacob Elordi (26) postao je jedno od najtraženijih i najzanimljivijih lica Hollywooda. Njegov strelovit uspon, od romantičnih komedija do kontroverzne serije 'Euforija', kulminirao je nizom složenih uloga koje su ga potvrdile kao ozbiljnog glumca s golemim rasponom, a ne samo kao prolaznu zvijezdu

RTL.hr
17.05.2026 16:00
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U filmu 'Priscilla', koji pripovijeda priču o burnoj vezi Elvisa i Priscille Presley isključivo iz njezine perspektive, Elordi je pokazao iznimnu zrelost i dubinu. Iako fizički ne nalikuje Presleyju, kritičari su pohvalili kako je savršeno uhvatio njegov tihi, baršunasti glas i suptilnu, kontrolirajuću prirodu koja se skrivala iza ogromne karizme. Film nudi intiman, nijansiran i često melankoličan pogled na život unutar zlatnog kaveza Gracelanda, a ova kompleksna drama sada je dostupna i domaćoj publici putem platforme Voyo.

'Euforija' kao lansirna rampa

Prilika je stigla sa serijom 'Euforija'. Audicija za kompleksnog i sociopatskog sportaša Natea Jacobsa trebala mu je biti posljednja prije planiranog povratka u Australiju. Uloga mu je donijela svjetsko priznanje, ali i teret slave. Njegov portret nasilnog, ali i ranjivog tinejdžera bio je toliko uvjerljiv da ga je publika poistovjećivala s likom. To ga je učvrstilo kao zvijezdu, no istovremeno je izrazio nelagodu zbog objektivizacije i statusa seks-simbola, težeći ulogama koje će pokazati njegov glumački raspon.

Priscilla
Priscilla FOTO: TMDB

Zašto je Elordi miljenik generacije Z?

Njegova golema popularnost, osobito kod mlađe publike, leži u zanimljivom kontrastu. S visinom od 196 cm i klasičnim izgledom, Elordi ispunjava sve uvjete za tradicionalnog holivudskog junaka. Ipak, njegova javna persona je suprotna. Otvoreno nosi dizajnerske torbice, kao uzore navodi glumce poput Marlona Branda i ne boji se pokazati nježniju, pa i ekscentričnu stranu, prkoseći stereotipima toksične muževnosti. Upravo taj spoj ranjivosti i samopouzdanja rezonira s generacijom Z. Tu magnetsku privlačnost prepoznala je i redateljica Sofia Coppola, odabravši ga za ulogu Elvisa dijelom i zbog 'utjecaja koji ima na žene', primijetivši tijekom ručka kako su ga djevojke promatrale s divljenjem.

Od ragbija do crvenog tepiha

Rođen u Brisbaneu, Elordi je odrastao sanjajući o glumi po uzoru na sunarodnjaka Heatha Ledgera. Iako je bio iznimno talentiran sportaš, predstavnik savezne države Victorije u ragbiju i košarci, teška ozljeda leđa u šesnaestoj godini zauvijek ga je udaljila s terena i usmjerila isključivo prema kazalištu. Njegov put nije bio lak. Nakon što je izbačen iz glumačke škole jer je, protivno pravilima, potajno snimao audicije, dobiva ulogu Noaha Flynna u hitu 'The Kissing Booth'. No, globalna slava nije donijela i financijsku stabilnost. Uskoro je spavao u svom automobilu na Mulholland Driveu, s malo novca i neizvjesnom budućnošću, čekajući iduću veliku priliku.

Film 'Priscilla' ne propustite na platformi Voyo.

voyo priscilla
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