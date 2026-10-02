Jedna epizoda nikad nije dovoljna! Ovi turski hitovi na Voyo prikovat će vas uz ekrane

Velike ljubavi, bolne izdaje, obiteljske tajne i neočekivani preokreti – turske serije imaju sve što je potrebno da gledatelje prikuju uz ekrane. Ako volite priče u kojima se ljubav i mržnja neprestano isprepliću, a sudbine glavnih junaka mijenjaju iz epizode u epizodu, platforma Voyo donosi bogat izbor turskih hitova

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Od romantične 'Sanjalice' do napetog 'Marašlija', svatko može pronaći priču koja će ga osvojiti.

'Sanjalica' – ljubavna priča koja je zaludjela gledatelje

Jedna od najpopularnijih turskih romantičnih serija, 'Sanjalica', donosi priču o Sanem, mladoj i maštovitoj djevojci koja sanja o tome da postane spisateljica. No kada se zaposli u marketinškoj agenciji, njezin život potpuno se mijenja. Ondje upoznaje zgodnog i karizmatičnog Džana, a njihov susret označava početak ljubavne priče prepune strasti, nesporazuma, ljubomore i neočekivanih obrata. Glavne uloge tumače Can Yaman i Demet Özdemir, čija je kemija osvojila gledatelje diljem svijeta.

icon-expand icon-close icon-close Sanjalica FOTO: RTL

'Ljubav, razum i osveta' – kada bivša ljubav postane najslađa osveta

Može li se ljubav pretvoriti u osvetu, a osveta ponovno probuditi stare osjećaje? Upravo to pitanje u središtu je serije 'Ljubav, razum i osveta'. Esra je nekoć bila udana za Ozana, ambicioznog muškarca koji je sanjao o poslovnom uspjehu. Nakon razvoda njihovi životi krenuli su potpuno različitim putevima. Ozan je postao bogat i uspješan poduzetnik, dok je Esra nastavila svoju svakodnevnu borbu. Kada dozna koliko je njezin bivši suprug uspješan, odlučuje se zaposliti u njegovoj tvrtki i osmisliti plan osvete. Želi ga ponovno osvojiti, a zatim mu slomiti srce. No stvari se kompliciraju kada shvati da osjećaji iz prošlosti možda nikada nisu nestali.

icon-expand Ljubav, razum i osveta FOTO: RTL

'Marašli' – opasna ljubav u kojoj je svaki trenutak važan

Za one koji uz romantiku vole akciju, napetost i opasne tajne, 'Marašli' donosi priču koja ne ostavlja prostora za predah. Marašli je bivši pripadnik specijalnih snaga koji nakon teških životnih iskustava pokušava pronaći mir. No njegov život ponovno se okreće naglavačke kada upozna Mahur, mladu ženu koja se nađe u smrtnoj opasnosti. Postaje njezin zaštitnik, a odnos koji je započeo iz nužde postupno prerasta u nešto mnogo dublje. Ipak, neprijatelji, obiteljske tajne i opasnosti iz prošlosti neprestano prijete njihovoj sreći.

icon-expand Marašli FOTO: Voyo

'Gospodin pogrešni' – što kada se zaljubite u muškarca koji ne vjeruje u ljubav?

Can Yaman ponovno osvaja gledatelje, ovoga puta u romantičnoj seriji 'Gospodin pogrešni'. Ezgi je mlada žena kojoj ljubav nikako ne ide od ruke. Nakon brojnih razočaranja upoznaje Özgüra, šarmantnog vlasnika restorana koji uživa u slobodi i nema namjeru upustiti se u ozbiljnu vezu. Iako na prvi pogled djeluju kao potpune suprotnosti, njihovi se životi sve više isprepliću. Ono što počinje kao neobičan dogovor ubrzo se pretvara u priču punu romantike, smijeha i osjećaja koje više ne mogu ignorirati.

icon-expand gospodin pogrešni FOTO: PLAY Premium

'Ljubavna zamka' – brak iz osvete koji bi mogao prerasti u pravu ljubav

Još jedna romantična priča puna neočekivanih zapleta čeka gledatelje u seriji 'Ljubavna zamka'. U središtu radnje nalazi se Aye, mlada djevojka koja želi pobjeći od obiteljskih pritisaka i života koji joj drugi pokušavaju nametnuti. Njezin put neočekivano se isprepliće s Keremom, bogatim nasljednikom poznatim po bezbrižnom životu. Njihov neobičan odnos dovodi do braka koji nije nastao iz ljubavi, ali bi se s vremenom mogao pretvoriti u nešto sasvim drugo. Uz brojne komične situacije, ljubomoru i obiteljske spletke, 'Ljubavna zamka' donosi romantičnu priču punu iznenađenja.

icon-expand Ljubavna zamka FOTO: Voyo

Ljubav, izdaja i tajne – izbor turskih serija na Voyo