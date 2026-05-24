Kako zapravo funkcionira 'Love Island Adria' – novi reality show o kojem bruji cijela regija

U središtu radnje 'Love Island Adrije' je spektakularna vila na rajskoj lokaciji, gdje se okuplja grupa atraktivnih samaca – tzv. otočani – spremnih na ljubav, izazove i neočekivane preokrete.
U showu se stvaraju veze, zaljubljuje se i prolazi kroz različite izazove, ali pritom postoji i velika dinamika i napetost: oni koji ostanu sami riskiraju izbacivanje iz vile i gubitak šanse za osvajanje nagrade od 50.000 eura. Tijekom sezone stalno stižu novi kandidati, što dodatno mijenja odnose i povećava dramatičnost.
Posebna snaga Love Islanda je publika. Gledatelji ne samo da prate uspone i padove u ljubavnim pričama, već na kraju imaju ključnu ulogu – upravo oni biraju pobjednički par koji osvaja novčanu nagradu.
Ako tražiš kombinaciju romantike, drame i uzbuđenja koja se pamti cijeli život, Love Island je show koji ne smiješ propustiti.
A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.