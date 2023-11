'Kraljice šoka' uskoro na terenu! Koliko dobro poznajete naše rukometašice?

Hrvatske rukometašice spremne su za Svjetsko prvenstvo koje će se od 29. studenog do 17. prosinca održati u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Bit će to osmo svjetsko prvenstvo za hrvatsku žensku reprezentacija. Do sada je najbolji rezultat 6. mjesto osvojeno 1997. godine. Kako bi se što lakše pripremili za rukometnu groznicu, provjerite znanje o hrvatskim rukometašicama. Utakmice pratite na RTL Kockici i platformi Voyo