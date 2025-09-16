Novosti
Legendarni Robert Redford obilježio je Hollywood, a ove njegove filmove možete pogledati na platformi Voyo

Glumac Robert Redford, legendarni holivudski glumac čiji su šarm i karizma osvajali generacije gledatelja, koji je kasnije postao i cijenjeni reditelj te strastveni ekološki aktivist, preminuo je u utorak ujutro u svom domu u američkoj saveznoj državi Utah. Imao je 89 godina. Ove njegove filmove možete pogledati na platformi Voyo

RTL.hr
16.09.2025 15:38

Jaganjci i lavovi

Američki film Jaganjci i lavovi (Lions for Lambs) iz 2007. godine, u režiji Roberta Redforda, spada u političke drame koje izravno progovaraju o odgovornosti društva. Scenarij je napisao Matthew Michael Carnahan, a u središtu priče nalaze se tri paralelne radnje koje se prepliću kroz pitanja politike, medija i građanske apatije.

S jedne strane, gledatelji prate razgovor profesora političkih znanosti, kojeg tumači Robert Redford, sa studentom koji je izgubio interes za angažman i promjene. Druga linija prati ambicioznog republikanskog senatora Jaspera Irvinga (Tom Cruise) i njegov susret s novinarkom Janine Roth (Meryl Streep), u kojem nastoji pridobiti medijsku podršku za novu vojnu strategiju u Afganistanu. Treća radnja odvija se na samom bojištu, gdje dvojica mladih američkih vojnika – bivši studenti profesora – sudjeluju u rizičnoj misiji u Afganistanu.

Film otvara niz pitanja o ulozi političara, odgovornosti medija i pasivnosti građana. Dok senator pokušava oblikovati javno mnijenje, novinarka se bori s vlastitim moralnim dvojbama, a profesor nastoji motivirati studenta da preuzme aktivniju ulogu u društvu. Paralelno, vojnici na fronti suočavaju se s brutalnom stvarnošću rata. Osim Redforda, Cruisea i Streep, u filmu glume i Michael Peña te Derek Luke. 

Robert Redford
Robert Redford FOTO: RTL

Zemlja: Jedan čudesan dan

Film Zemlja: Jedan čudesan dan donosi očaravajuće putovanje kroz prirodu, koristeći vrhunsku filmsku tehniku i kinematografsku raskoš kako bi prikazao životinje širom svijeta – od prvog svjetla jutra do zalaska Sunca. Gledatelji se vode na nevjerojatno putovanje koje obuhvaća najviše planinske vrhove, zabačene otoke i užurbane gradove, a pritom upoznaju nezaboravne priče jedne zebre, hrabrog pingvina i zaljubljenog ljenivca.

Ovaj dokumentarac istražuje svakodnevne borbe, avanture i čuda koja se događaju u prirodi, često skrivena od ljudskog pogleda. Kroz niz dirljivih i intimnih trenutaka otkriva se ljepota i snaga života u divljini, naglašavajući važnost svake sekunde u životu svojih junaka. Mala zebra suočava se s opasnošću nabujale rijeke, pingvin kreće na zahtjevnu potragu za hranom za svoje mlade, a ljenivac ustrajno traži ljubav.

Film donosi spoj humora, napetosti i divljenja prema prirodi, uz spektakularne vizuale i snažnu naraciju. Zemlja: Jedan čudesan dan slavi bogatstvo i složenost života na našem planetu, podsjećajući nas na krhkost, ali i nevjerojatnu snagu svijeta koji dijelimo, a jedan od naratora je upravo Robert Redford. 

