Legendarni Robert Redford obilježio je Hollywood, a ove njegove filmove možete pogledati na platformi Voyo

Jaganjci i lavovi

Američki film Jaganjci i lavovi (Lions for Lambs) iz 2007. godine, u režiji Roberta Redforda, spada u političke drame koje izravno progovaraju o odgovornosti društva. Scenarij je napisao Matthew Michael Carnahan, a u središtu priče nalaze se tri paralelne radnje koje se prepliću kroz pitanja politike, medija i građanske apatije.

S jedne strane, gledatelji prate razgovor profesora političkih znanosti, kojeg tumači Robert Redford, sa studentom koji je izgubio interes za angažman i promjene. Druga linija prati ambicioznog republikanskog senatora Jaspera Irvinga (Tom Cruise) i njegov susret s novinarkom Janine Roth (Meryl Streep), u kojem nastoji pridobiti medijsku podršku za novu vojnu strategiju u Afganistanu. Treća radnja odvija se na samom bojištu, gdje dvojica mladih američkih vojnika – bivši studenti profesora – sudjeluju u rizičnoj misiji u Afganistanu.

Film otvara niz pitanja o ulozi političara, odgovornosti medija i pasivnosti građana. Dok senator pokušava oblikovati javno mnijenje, novinarka se bori s vlastitim moralnim dvojbama, a profesor nastoji motivirati studenta da preuzme aktivniju ulogu u društvu. Paralelno, vojnici na fronti suočavaju se s brutalnom stvarnošću rata. Osim Redforda, Cruisea i Streep, u filmu glume i Michael Peña te Derek Luke.