Liga Portugal Betclic: Derbi vrha, okršaj velikana FC Porto - SL Benfica i Sporting CP - FC Arouca

U subotu, 19. rujna u 21.30 , uz komentatorsko vodstvo RTL-ovog sportskog novinara Andrije Tomičića, na stadionu José Alvalade trećeplasirani Sporting CP dočekuje petoplasiranu FC Aroucu. Sporting ulazi u susret s četiri uzastopne pobjede i ukupno 14 bodova, predvođen napadačem Luisom Suárezom koji je postigao pet pogodaka ove sezone. S druge strane, Arouca s 10 bodova želi nastaviti dobar niz i iznenaditi domaćina.

U nedjelju, 20. rujna u 21.30 kreće najveći derbi portugalskog nogometa. Na rasprodanom stadionu Drago snage će odmjeriti vodeći FC Porto i drugoplasirana SL Benfica u izravnom dvoboju za prvo mjesto. Porto u utakmicu ulazi s maksimalnim učinkom od 18 bodova iz šest kola, dok Benfica zaostaje samo dva boda (16 bodova), a u svojim redovima ima raspoloženog Grka Vangelisa Pavlidisa, vodećeg strijelca s osam postignutih golova. Utakmicu komentira RTL-ov sportski stručnjak Filip Brkić!