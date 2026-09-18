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Liga Portugal Betclic: Derbi vrha, okršaj velikana FC Porto - SL Benfica i Sporting CP - FC Arouca

Sedmo kolo Lige Portugal donosi okršaje klubova sa samog vrha, a sve utakmice gledatelji mogu pratiti uživo na platformi Voyo!

RTL.hr
18.09.2026 10:37

U subotu, 19. rujna u 21.30, uz komentatorsko vodstvo RTL-ovog sportskog novinara Andrije Tomičića, na stadionu José Alvalade trećeplasirani Sporting CP dočekuje petoplasiranu FC Aroucu. Sporting ulazi u susret s četiri uzastopne pobjede i ukupno 14 bodova, predvođen napadačem Luisom Suárezom koji je postigao pet pogodaka ove sezone. S druge strane, Arouca s 10 bodova želi nastaviti dobar niz i iznenaditi domaćina.

Liga Portugal
Liga Portugal FOTO: Voyo

U nedjelju, 20. rujna u 21.30 kreće najveći derbi portugalskog nogometa. Na rasprodanom stadionu Drago snage će odmjeriti vodeći FC Porto i drugoplasirana SL Benfica u izravnom dvoboju za prvo mjesto. Porto u utakmicu ulazi s maksimalnim učinkom od 18 bodova iz šest kola, dok Benfica zaostaje samo dva boda (16 bodova), a u svojim redovima ima raspoloženog Grka Vangelisa Pavlidisa, vodećeg strijelca s osam postignutih golova. Utakmicu komentira RTL-ov sportski stručnjak Filip Brkić!

Liga Portugal
Liga Portugal FOTO: Voyo

Utakmice 7. kola Lige Portugal Betclic pratite uživo na platformi Voyo!

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