Ljubav, izdaja i opasne tajne! Tursku seriju 'Tvoja duša ne čuje' od ponedjeljka gledajte na platformi Voyo

Ako tražite novu uzbudljivu seriju seriju, 'Tvoja duša ne čuje' pravo je ljetno osvježenje koje od 11. kolovoza možete pratiti ekskluzivno na platformi Voyo

RTL.hr
10.08.2025 12:00

Na platformu Voyo u ponedjeljak, 11. kolovoza stiže nova uzbudljiva turska serija 'Tvoja duša ne čuje' (Ruhun Duymaz), koja već u najavi obećava sve ono što publika obožava – napetost, strast, dvostruke igre i emocionalne preokrete. Riječ je o zavodljivoj kombinaciji akcije, romantike i humora, smještenoj u svijet špijunaže, obiteljskih tajni i zabranjenih osjećaja.

Tvoja duša ne čuje
Tvoja duša ne čuje FOTO: RTL

Glavni junak je Onur Karasu, mladi i uspješni agent tajne službe, čija je misija razotkriti poslovnu mrežu Civana Korala, vlasnika luksuzne kompanije za nakit koji navodno stoji iza ozbiljnih kriminalnih aktivnosti. Kako bi došao do ključnih dokumenata, Onur se približava Koralovoj obitelji i zaljubljuje u njegovu sestru Hilal, čime zadatak postaje osoban i opasan. Kad sazna da Civan planira preseljenje u inozemstvo, Onur donosi radikalnu odluku – lažne zaruke s Hilal, ne bi li dobio pristup njezinu domu i dokazima koji bi mogli srušiti čitavo carstvo.

Međutim, njegov plan počinje se raspadati kad se u sve umiješa Ece, Hilalina bliska prijateljica i žena s kojom Onur dijeli napetu i zamršenu prošlost. Dva potpuno različita svijeta sudaraju se, a Onur i Ece, iako na suprotnim stranama, prisiljeni su surađivati. Ono što slijedi je niz nepredvidivih obrata, emocionalnih sukoba i neizvjesnih trenutaka koji vode do granica ljubavi i izdaje.

Tvoja duša ne čuje
Tvoja duša ne čuje FOTO: RTL

U glavnoj ulozi briljira popularna Burcu Özberk, turska glumica koju publika već dobro poznaje zahvaljujući hit-serijama 'Djevojke sunca' i 'Ljubavna zamka', koje su također dostupne na platformi VOYO.

Ljubav je na selu

Samanta iz 'Ljubav je na selu' kraljica je plaže, a jedan detalj je upao u oči

