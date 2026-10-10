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Ljubav koja ruši sve granice! Nova turska serija 'Ru' stiže na Voyo i donosi priču o zabranjenoj strasti

Nova turska dramska serija 'Ru' od 19. listopada stiže na platformu Voyo, a gledateljima donosi emotivnu priču o neočekivanoj ljubavi, velikoj razlici u godinama i borbi protiv društvenih predrasuda

RTL.hr
10.10.2026 18:00

Ljubitelji turskih serija imaju novi razlog za veselje! Na platformu Voyo 19. listopada stiže 'Ru', intrigantna ljubavna drama koja donosi priču o dvoje ljudi čiji će susret zauvijek promijeniti njihove živote. U središtu radnje nalaze se Reyan i Uzer, između kojih je čak dvadeset godina razlike, no unatoč svim preprekama među njima se rađaju snažni osjećaji koje je sve teže ignorirati.

Ljubav koja prkosi godinama i očekivanjima

Radnja serije smještena je u slikoviti egejski gradić, gdje se isprepliću sudbine dvoje ljudi koji naizgled pripadaju potpuno različitim svjetovima. Reyan je zrela žena s vlastitim životnim iskustvom, dok je Uzer znatno mlađi muškarac koji tek pokušava pronaći svoje mjesto u svijetu.

Ru
Ru FOTO: Voyo

Njihova neočekivana povezanost ubrzo prerasta u nešto mnogo dublje, no razlika u godinama nije jedini izazov s kojim će se morati suočiti. Osude okoline, obiteljski odnosi i vlastite nesigurnosti stavljaju njihovu ljubav na ozbiljnu kušnju.

Dok pokušavaju pronaći sreću, Reyan i Uzer morat će odlučiti jesu li spremni riskirati sve zbog osjećaja koji ih povezuju. Hoće li njihova ljubav biti dovoljno snažna da nadvlada predrasude ili će pritisak okoline ipak biti prevelik?

Emotivna priča uz prekrasne prizore Egeja

Osim intrigantne ljubavne priče, 'Ru' osvaja i atmosferom. Prekrasni prizori egejske obale, intimni trenuci i slojeviti odnosi među likovima stvaraju posebnu kulisu za dramu u kojoj se isprepliću strast, ljubomora, tajne i teške životne odluke.

Serija otvara i pitanje koliko smo daleko spremni otići zbog ljubavi te treba li osobna sreća ovisiti o očekivanjima drugih. Upravo spoj snažnih emocija, zabranjene ljubavi i neočekivanih obrata mogao bi privući gledatelje koji vole turske drame.

Hoće li Reyan i Uzer uspjeti sačuvati svoju ljubav unatoč svemu što im stoji na putu? Otkrijte u novoj turskoj seriji 'Ru', koja od 19. listopada stiže na platformu Voyo!

ru turske serije
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