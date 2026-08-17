Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović, Oleksandr Usyk, Nikola Karabatić revijalnom utakmicom obilježavaju 30 godina Plazma Sportskih igara mladih

U povodu 30. obljetnice Plazma Sportskih igara mladih, u petak, 21. kolovoza s početkom u 21 sat na splitskim Prokurativama igrat će se velika revijalna all-star nogometna utakmica, a gledatelji će ovaj jedinstveni događaj moći pratiti u prijenosu na RTL2 i platformi Voyo

RTL.hr
17.08.2026 11:10

Utakmicu će komentirati stručni RTL-ov sportski novinar Filip Brkić, dok će s terena u Splitu priče i reakcije sudionika donositi reporterka Maja Oštro Flis.

ALL-STAR FOOTBALL
ALL-STAR FOOTBALL FOTO: RTL

Na terenu će snage odmjeriti tim mladih sudionika Plazma Sportskih igara i impresivna ekipa koju čine predstavnik UEFA-e i ambasadori Igara, svjetske nogometne zvijezde, drugi sportski velikani, kao i prijatelji Igara. Jednosatni sportski spektakl okupit će all-star reprezentaciju sportskih zvijezda i uglednih gostiju iz cijeloga svijeta.

ALL-STAR FOOTBALL
ALL-STAR FOOTBALL FOTO: RTL

Predvođeni predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom i predsjednikom PSG-a Nasserom Al-Khelaifijem, na terenu će se pojaviti hrvatske i svjetske nogometne legende poput Luke Modrića, Zlatana Ibrahimovića, Predraga Mijatovića, Slavena Bilića, Marija Stanića, Aljoše Asanovića, Darija Srne, Šime Vrsaljka, Nemanje Vidića, Nemanje Matića, Aleksandra Kolarova, Aitora Karanke, Marcela Desaillya, Fernanda Hierra, Emira Spahića, Vedada Ibiševića, Dejana Savićevića i Zlatka Zahoviča. Uz njih, na terenu će zaigrati i legende drugih sportova, među kojima su Goran Ivanišević, Ana Ivanović, Željko Obradović, Oleksandr Usyk, Predrag Danilović, Goran Dragić, Nikola Karabatić, Ettore Messina, Radoslav Nesterović, Nikola Vujčić, Dino Rađa i britanski novinar Alastair Campbell.

ALL-STAR FOOTBALL
ALL-STAR FOOTBALL FOTO: RTL

U petak, 21. kolovoza s početkom u 21 sat na RTL2 i platformi Voyo susretom mladih sportaša i njihovih sportskih idola obilježava se trideset godina ove lijepe sportske priče, Plazma Sportskih igara mladih, koja sportom spaja generacije te promovira zdrav način života, toleranciju i ferplej.

Plazma Sportskih igara mladih filip brkić
Gospodin Savršeni

Matea iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako provodi ljeto: Fotografije govore sve

Život na vagi

Nakon vjenčanja, Nina Martina iz 'Života na vagi' spakirala kofere i otputovala na daleku destinaciju: 'Prekrasno iskustvo'

Moglo bi te zanimati

Nakon vjenčanja, Nina Martina iz 'Života na vagi' spakirala kofere i otputovala na daleku destinaciju: 'Prekrasno iskustvo'

Poznata glumica u novoj ulozi! Otkrivamo tko je voditeljica Love Island Adria

Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' pobjegli na more: Pogledajte kako provode obiteljski odmor

Anita Martinović i njezin partner stižu u 'Asia Express': 'Ja sam Aleksejeva slaba točka'

Splitski zavodnik u svom elementu: Gospodin Savršeni Šime Elez pokazao isklesano tijelo na brodu

Petar iz 'Gospodina Savršenog' ne miruje: Nakon dalekog putovanja pokazao čime se bavi

Pročitaj na Net.hr
Policija otkrila prve detalje istrage smrti Hayden Panettiere, poziv uputio poznanik
Vrlo brzo svi će doznati zbog čega je Love Island najgledaniji dating show
Meri Banovac: 'Pogriješila sam i žao mi je. Nisam povezala trend s težinom stvarnog događaja'
Tko je Dragana Mićalović, glumica koja preuzima potpuno neočekivanu ulogu
Senidah prekinula koncert u Hrvatskoj: Gađali je iz publike, pjevačica ljutito reagirala
Predin o Arsenu: 'Zvao bi usred noći, uvijek govorio što misli, gotovo fizički nije znao lagat'
Poznata glumica u novoj ulozi! Otkrivamo tko je voditeljica Love Island Adria
Pozirala samo u prozirnoj bijeloj košulji: Laura Prgomet pokazala gdje je napokon našla mir
Grdović moli za pomoć stradalima u požarima: 'Situacija nije dobra, riječ je o velikom novcu'
Anita Martinović i njezin partner stižu u 'Asia Express': 'Ja sam Aleksejeva slaba točka'