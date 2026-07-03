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Margot Robbie proslavila je 36. rođendan. Mnogima je ona najljepša žena na svijetu

Australska glumica Margot Robbie, koja danas, drugog srpnja, slavi svoj 36. rođendan, u svojoj je karijeri već utjelovila niz ikoničnih likova, od Harley Quinn i Tonye Harding do legendarne lutke Barbie

RTL.hr
03.07.2026 17:00

Ipak, jedna uloga ističe se kao njezin najhrabriji, najkompleksniji i najkontroverzniji pothvat: uloga autodestruktivne starlete Nellie LaRoy u ekstravagantnom epu Damiena Chazellea, 'Babylon'. Film koji je podijelio kritiku i doživio neuspjeh na kino blagajnama za Robbie je predstavljao vrhunac glumačke predanosti i ulogu s kojom se, prema vlastitim riječima, povezala kao ni s jednom drugom.

Potpuna preobrazba u Nellie LaRoy

U filmu 'Babylon', smještenom u dekadentne dvadesete godine prošlog stoljeća, Nellie LaRoy je sirova, neobuzdana energija koja s dna društva strelovito juriša prema zvijezdama nijemog filma. Njezin lik temeljen je na stvarnim ikonama nijemog filma, ponajviše na Clari Bow, prvoj 'It Girl' i seks-simbolu Jazz ere. Redatelj Damien Chazelle izjavio je kako mu je za ulogu trebala 'potpuno neustrašiva' glumica s 'proždrljivom fizičkom drskošću', a u Margot Robbie pronašao je upravo to. Njezina izvedba toliko je uvjerljiva da su mnogi kritičari istaknuli kako u filmu ne gledaju slavnu glumicu, već isključivo Nellie. 

Margot Robbie
Margot Robbie FOTO: www.profimedia.hr

Divlji Hollywood bez cenzure

Chazelleov film ne bježi od prikaza ekscesa koji su definirali rani Hollywood. Scene su ispunjene hedonizmom, masovnim tulumarenjem u doba prohibicije, zlouporabom droga i nasiljem koje je haralo Los Angelesom, tada gradom s jednom od najviših stopa ubojstava u Americi. Upravo je ta sirova i grafička priroda filma bila jedna od glavnih točaka prijepora među kritičarima. Dok su jedni smatrali da je film prenatrpan i kaotičan, drugi su tvrdili da upravo ta intenzivna atmosfera vjerno dočarava anarhiju i kreativnu groznicu vremena u kojem se stvarala sedma umjetnost. Bio je to svijet u kojem su se bogatstva i slava stjecali preko noći, a životi uništavali jednakom brzinom.

Margot Robbie
Margot Robbie FOTO: Instagram

Zanimljivosti sa seta: od životinja do improvizacije

Kako bi se pripremila za ulogu neukrotive Nellie, Margot Robbie koristila je neobične metode. Inspiraciju za njezin karakter pronašla je u životinjama, ponajviše u neustrašivom medonosnom jazavcu i hobotnici, čija fluidnost pokreta joj je pomogla oblikovati fizički izričaj lika. Jedna od najupečatljivijih anegdota sa snimanja svakako je scena poljupca s Bradom Pittom, koji glumi filmsku zvijezdu Jacka Conrada. Ta scena nije bila u originalnom scenariju. Robbie je, kako je kasnije otkrila, pomislila: 'Kada ću opet imati priliku poljubiti Brada Pitta? Idem to jednostavno napraviti'. 

Margot Robbie
Margot Robbie FOTO: www.profimedia.hr

Uloga Nellie LaRoy zacementirala je status Margot Robbie kao jedne od najtalentiranijih i najodvažnijih glumica svoje generacije. 

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Voyo Margot Robbie film
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